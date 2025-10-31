姚元浩飛行傘慘摔 遭拖行3公尺慘叫

最近藝人閃兵役成為網友熱議焦點，姚元浩日前才在記者會上透露，自己無法當兵是因為右腳掌曾嚴重斷裂，現在整個腳掌都變形。而他參與的《嗨！營業中》最近迎來全新一季，然而才一開場，就出現姚元浩乘坐飛行傘時摔倒的畫面，讓人不禁捏一把冷汗。

姚元浩13歲時因為跳水右腳掌斷裂，連帶韌帶斷裂，縫了三、四百針。當兵前體檢，醫師一看他傷口就直說「太嚴重了」，因此免役。他目前右腳掌變形，大拇指翹起，導致襪子、鞋子都容易破損，他曾想過要開刀去把腳喬回來，但因為等同於韌帶要重新銜接，醫師建議「堪用就不要再開了。」

由於帶傷，他跑步腳掌無力，在挑戰飛行傘的奔跑過程中，重心不穩摔倒在草皮上，被拖行約3公尺，嚇得他慘叫連連，所幸並未傷及臉蛋。

《嗨！營業中》姚元浩拖曳傘挑戰驚險畫面。（圖／嗨！營業中YT頻道）

《嗨！營業中》本季主題聚焦「記憶中的味道」，姚元浩帶領私廚團隊，看著大家吃得開心，自己也成就感滿滿，希望來訪的人們，都能感受到家庭溫暖。鬼鬼吳映潔也說，雖然不知道能不能複製出記憶中的那些料理，挑戰或許相當困難，「但重要的是我們想要幫這個人完成他的願望。」莎莎則說，他們能傳承這些記憶中的美味，是一件非常有意義的事。

《嗨！營業中》吳映潔、姚元浩、莎莎。（圖／好看娛樂）

節目即將首播，元老成員吳映潔笑稱：「經過四年磨練，我覺得戰力有提升！20個人的服務，三個人可以完成！」但說完立刻心虛，姚元浩則苦笑反駁：「不可能啦！三個人要做那麼多事！」

《嗨！營業中》 11/1 起每週六晚間 8:00 台視首播、晚間 10:00 Netflix 上架；11/2 起每週日晚間 8:00 八大綜合台播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導