姚元浩飛行傘「慘摔滑行3公尺」嚇壞 畫面全流出

實境節目《嗨！營業中》全新一季題聚焦「記憶中的味道」，由姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、莎莎組成「Food 製團隊」，搭配實力特派成員，將以料理喚醒人們心中最熟悉、最溫暖的滋味。

實境節目《嗨！營業中》由姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、莎莎組成「Food 製團隊」。（圖／好看娛樂提供）

姚元浩帶領著私廚團隊，看著每個人吃得開心，自己也充滿成就感，希望每次遇到的人都能感受到家的溫暖。吳映潔感性表示：「我也不知道自己能不能成功複製那道菜、也不知道挑戰會有多難，但重要的是我們想要幫這個人完成他的願望。」莎莎分享現在有很多老味道都慢慢消失，我們今天就是要擔任傳承這些『記憶中美味』的使者，這是一件非常有意義的事。

節目預告中，姚元浩挑戰飛行傘的畫面驚險無比。由於他年幼時腳掌與韌帶全斷，跑步時腳掌無力、重心不穩摔倒在草皮上，慘叫滑行約三公尺，所幸帥氣臉蛋未受傷，更添話題。

元老成員吳映潔說三人能完成，莎莎打趣：「你有看到我手上拿一把刀嗎？」（圖／好看娛樂提供）

元老成員吳映潔笑稱：「經過四年磨練，我覺得戰力有提升！20個人的服務，三個人可以完成！」但話一說完立刻心虛。莎莎打趣回應：「你要確定欸！」還開玩笑說：「你有看到我手上拿一把刀嗎？」姚元浩則苦笑反駁：「不可能啦！三個人要做那麼多事！」三人互動默契滿滿，笑料不斷。



