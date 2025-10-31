姚元浩《營業中》帶領私廚團隊 挑戰飛行傘驚險萬分

姚元浩挑戰飛行傘的畫面驚險無比。（圖／翻攝自《嗨！營業中》臉書）

《嗨！營業中》第六季將在11月1日首播，本季以「記憶中的味道」號召，莎莎、吳映潔（鬼鬼）兩位女明星穿上旗袍拍攝宣傳影片，創意十足，不僅充滿笑聲，更有許多溫馨時刻。莎莎分享現在有很多老味道都慢慢消失，我們今天就是要擔任傳承這些『記憶中美味』的使者，這是一件非常有意義的事。

《嗨！營業中》第六季以「記憶中的味道」號召。（圖／好看娛樂提供）

姚元浩帶領著私廚團隊，看著每個人吃得開心，自己也充滿成就感，希望每次遇到的人都能感受到家的溫暖。鬼鬼感性表示：「我也不知道自己能不能成功複製那道菜、也不知道挑戰會有多難，但重要的是我們想要幫這個人完成他的願望。」

廣告 廣告

節目預告中，姚元浩挑戰飛行傘的畫面驚險無比。由於他年幼時腳掌與韌帶全斷，跑步時腳掌無力、重心不穩摔倒在草皮上，慘叫滑行約三公尺，所幸帥氣臉蛋未受傷，更添話題。節目即將首播，元老成員吳映潔也笑稱：「經過四年磨練，我覺得戰力有提升！20個人的服務，三個人可以完成！」但話一說完立刻心虛。

莎莎打趣回應：「你要確定欸！」還開玩笑說：「你有看到我手上拿一把刀嗎？」姚元浩則苦笑反駁：「不可能啦！三個人要做那麼多事。」三人互動默契滿滿，笑料不斷。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子娶粿粿機率多高？一票人答案相同 他「這舉動」說明一切

粿粿遭控婚內出軌 律師嘆「最輸的人是他」：王子選擇保護了自己

王子4月生日文藏「粿粿定情合照」！網驚呼早埋伏筆：太明目張膽