姚元浩《營業中》爆口角 怒嗆鬼鬼「真的想揍妳」

屈中恆與 老婆Vicky上《嗨！營業中》，原本溫馨的現場卻因一場突如其來的廚房衝突，氣氛瞬間急轉直下，姚元浩甚至情緒失控對鬼鬼（吳映潔）說：「我真的越來越想揍妳，我認真講。」

莎莎向四寶的媽Vicky 請教育兒之道，好奇問：「如果小孩吵架，你們通常怎麼處理？」Vicky 笑說：「自行解決，就是讓她們自己想辦法。」沒想到話才剛說完，廚房內立刻上演「大人版衝突」，原來姚元浩不滿鬼鬼前1天明明說已經會了，結果實際動手卻還臨時上網查資料，讓他感覺對方「沒有認真面對工作」，鬼鬼急忙解釋：「我如果不會，我就會問你啊！」這番話讓他越聽越氣，突如其來的火藥味，讓正在洗菜的 Vicky 嚇到驚呼：「嚇死我了！」

另外，幕後花絮同樣勁爆，莎莎透露因為攝影機架設在各種「死角」，她擔心自己會不小心被拍到不自知的一面，乾脆默默加入節目YouTube頻道會員，親自掌握那些只有會員才能看到的漏網鏡頭。

被封為「流氓甜心」的莎莎也坦言，第一季時曾一急之下脫口說出「林北」，原以為這種用語一定會被剪掉，沒想到竟然原音呈現播出，她笑說那陣子正流行這種說法，是一時真性情流露，後來才意識到自己還是有「偶像包袱」，現在都會提醒自己多克制一點。

