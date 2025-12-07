姚愛寗斜槓攝影展藏洋蔥 痛失15年寶貝

姚愛寗攝影個展《餘像 14.344》今開展。邊走邊聽有限公司提供



姚愛寗出道11年，曾舉辦2次個展、出版過1本攝影集，新攝影個展《餘像 14.344》今（12╱6）開展，展覽核心來自於她近半年經歷的生命課題，包括陪伴近15年的毛小孩「小兔」離世，以及回想起大學畢業時面對外婆逝去的巨大失落。

今年歷經「小兔」的離去，姚愛寗透露這些「消逝」又讓她一度難以適應生活中的空蕩，但她沒有選擇逃避，而是將這份難以言喻的悲傷和思念，透過鏡頭與文字進行深入的「內化」昇華為一種「幸福」的回憶。

將記憶比喻為煙火，姚愛寗分享：「比起逝去時的悲傷，那些畫面，以豐富我們生命的姿態再度湧現。」而她的作品正是在記錄這些介於熱烈生命與溫柔消融之間的「跨度」。

《餘像 14.344》不僅是一場攝影展，更是姚愛寗藉由創作與時間進行的深刻對話，2周的展覽期間陸續舉辦現場導覽活動，並與攝影師暨視覺藝術家謝昕妮 Sydney Sie、以覺學品牌主理人連紫伊進行2場跨界對談，期待能以不同身分與觀眾交流。

