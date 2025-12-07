姚愛寗斜槓當攝影師辦個展 痛失養育15年毛孩「生活空蕩」

【緯來新聞網】演員姚愛寗近斜槓當起攝影師，即將舉辦為期兩週的個人第三次攝影個展《餘像 14.344》，這次個展核心來自於她近半年經歷的生命課題：陪伴近15年的毛小孩「小兔」離世，以及回想起大學畢業時面對外婆逝去的巨大失落。姚愛寗感性地透露，尤其今年歷經小兔的離去，這些「消逝」又讓她一度難以適應生活中的空蕩，但她沒有選擇逃避，而是運用攝影來反覆整理腦中不斷迴盪的記憶片段。

姚愛甯斜槓斜槓當攝影師辦第三次個展。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

她將這份難以言喻的悲傷和思念，透過鏡頭與文字進行深入的「內化」，最終將那份「難受」昇華為一種「幸福」的回憶，體悟到能與重要生命有過交會，是一件值得慶幸的事。她將記憶比喻為煙火，強調那種消逝後留下的美好：「比起逝去時的悲傷，那些畫面，以豐富我們生命的姿態再度湧現。」而她的作品，正是在記錄這些介於熱烈生命與溫柔消融之間的「跨度」。



曾舉辦兩次個展、出版過一本攝影集的她，展現出作為藝術家的底蘊，讓攝影不是遙不可及的藝術形式，而是她用來梳理內心、與生活連結的獨特語言，也是她身為演員，不斷提升感受力的一種練習。

