姚愛寗演而優則「攝」 舉辦第3次個展

記者周毓洵／臺北報導

以文藝、清新氣質廣受喜愛的演員姚愛寗，近年深化另一項創作身分攝影師。即日起她將於「以覺學 INTZUITION」舉辦為期兩週的第3次個人攝影展《餘像14.344》，以影像凝住生命中「消逝後仍留存的畫面」，將半年來面對毛小孩與親人離別的心路歷程化作溫柔視覺語言，邀請觀眾一同漫步在「存在與消散之間」的情感風景。

姚愛寗自2014年出道後，以細膩的觀察力與強烈感染力持續累積演員能量。她在影集《童話故事下集》中詮釋堅韌單親媽媽的演出仍讓觀眾印象深刻，而這份敏銳度也成為她攝影創作的重要養分。經歷兩次個展與一本攝影集後，她逐漸發展出屬於自己的視覺語彙，以鏡頭梳理情緒、記錄日常與內在的微光。

廣告 廣告

姚愛寗的展覽名稱《餘像14.344》，源自心理學中「餘像」現象，是指影像消失後仍在視覺中短暫停留。她將此概念延伸成對記憶的理解，特別是近半年送別陪伴近15年的毛小孩「小兔」、回想外婆逝世時的心碎瞬間。姚愛寗分享，面對生命的消逝，她選擇透過攝影不斷整理那些揮之不去的畫面，最終將悲傷沉澱成祝福，「比起失去的痛，那些畫面是以豐富生命的方式再度湧現。」

《餘像14.344》不只是一場攝影展，更是一場與時間的溫柔對話。展覽期間，姚愛寗也將舉辦導覽與兩場跨界對談，邀請觀眾一起聊聊創作、生活與記憶的重量。