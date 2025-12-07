姚愛寗15年「家人」離世！ 選擇用攝影自我修復 把悲傷內化成幸福

記者趙浩雲／台北報導

姚愛寗演而優則「攝」，斜槓斜槓當攝影師辦第三次個展。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

以文藝、清新形象深植人心的演員姚愛寗，近年拓展斜槓技能、將她的細膩感受力延伸至鏡頭後方，本週六開始舉辦為期兩週的個人第三次攝影個展《餘像 14.344》，把生命中經歷的失去與記憶，化為一幅幅充滿情感的影像，邀請觀眾一同探索「存在與消逝之間」的溫柔跨度。

自2014年出道以來，姚愛寗便以其獨特的氣質與具感染力的演技備受矚目。近年來，她持續挑戰多變角色，從早期青春電影的清新形象，到今年在影集《童話故事下集》中飾演的堅韌單親媽媽，每一次的演出都展現了她細緻的觀察與強大的情感內化能力。這份深入角色的能力，正是她攝影創作的養分。

姚愛寗斜槓斜槓當攝影師辦第三次個展。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

曾舉辦兩次個展、出版過一本攝影集的她，展現出作為藝術家的底蘊，讓攝影不是遙不可及的藝術形式，而是她用來梳理內心、與生活連結的獨特語言，也是她身為演員，不斷提升感受力的一種練習。展覽核心來自於她近半年經歷的生命課題：陪伴近15年的毛小孩「小兔」離世，以及回想起大學畢業時面對外婆逝去的巨大失落。

姚愛寗感性地透露，尤其今年歷經小兔的離去，這些「消逝」又讓她一度難以適應生活中的空蕩，但她沒有選擇逃避，而是運用攝影來反覆整理腦中不斷迴盪的記憶片段。她將這份難以言喻的悲傷和思念，透過鏡頭與文字進行深入的「內化」，最終將那份「難受」昇華為一種「幸福」的回憶，體悟到能與重要生命有過交會，是一件值得慶幸的事。

