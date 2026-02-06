姚文智從影獲高額補助惹議！郭正亮點1關鍵

▲「甘露水」為本土雕塑家黃土水的藝術作品。（圖／取自國美館官網）

[NOWnews今日新聞] 國片近日捲入政治爭議。導演徐琨華執導的《世紀血案》遭爆出未經當事人同意即翻拍，被廣大網友發起拒看。而前民進黨立委姚文智淡出政壇後投入拍電影，其湠臺灣電影公司籌備製作的「甘露水」故事被爆出拿文化部7千萬高額補助。對此，前立委郭正亮昨（5）日質疑，補助來、補助去，都是支持民進黨的，他喊話文化部長李遠，給補助起碼要走出政黨的格局。

郭正亮昨上《新聞大白話》表示，湠臺灣的「甘露水」劇情長片所需相關總預算達1.8億，政府支持7千萬，姚文智還說要拍一系列「台灣的大河長片」，第一個是畫家，還有拍陳澄波，其實是好的構想，不是政治的。他有看湠臺灣的上一部片《流麻溝十五號》，他也跟姚文智滿熟的，知道姚文智的用心。

不過，湠臺灣這次拍台灣的藝術家的故事，為什麼會被批評？郭正亮提到，因為補助來、補助去，都是支持民進黨的，本土電影真的只有民進黨的人會嗎？他是覺得小野（李遠）既然要補助，起碼要走出政黨的格局。

郭正亮直言，如果不分黨派，鼓勵本土議題的創作，這沒有人會有意見。可是近期幾個例子，都非常明顯是支持民進黨，才會引起注意。尤其拿最多錢的是《零日攻擊》，挨批劇情荒謬，那就更糟糕！如果一開始是《大濛》，或姚文智的這部「甘露水」長片，那感覺會不一樣。

針對國民黨及部分有心人士的指控 湠臺灣回應：不畏懼監督，但拒絕獵巫

而針對近日爭議，湠臺灣4日已澄清，其籌備中的「甘露水」電影是以台灣雕塑大師黃土水為背景，且為台、日合作開發的「劇情長片」（電影），和今年有另一部即將上映的同名紀錄片《甘露水》，完全是不同的2部片。

而針對高額補助，湠臺灣表示，電影「甘露水」總預算超過1.8億元，即使獲得7千萬元補助，這筆款項每一分錢都將投入製作，並依政府規定核實撥付，負責人姚文智先生或本公司並無從中獲利。對湠臺灣而言，獲得補助意味著我們必須扛起剩下1.1億元的募資責任。這不是領紅包，而是一張沈重的「軍令狀」，是責任的開始，是我們必須為台灣影視產業練兵、為台灣故事尋找國際出路的艱難起點。

