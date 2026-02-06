即時中心／潘柏廷報導

民進黨前立委姚文智，已退出政壇並轉戰電影圈，更成立「湠臺灣電影公司」；近期他旗下公司籌備拍攝的《甘露水》企劃案獲得文化部補助，但社群卻有人將文化部補助，以及同名紀錄片電影混淆，國民黨再用「姚文智拿7,000萬補助」攻擊姚文智。對此，姚文智今（6）日在臉書痛批，完全是「紅色認知攻擊」那一套，而且絕不只抹黑他或民進黨，而是要扼殺台灣影視發展萌發的生機。

姚文智今天在臉書表示，以現在的時局，他早猜到會有這麼一天，但真沒想到這麼急這麼惡劣？

廣告 廣告

接著，姚文智說明，先是從「刻意」將不同出處網路公告移花接木，把2部都叫做《甘露水》的紀錄片（已入圍金馬）和電影（尚未拍）混淆，放把火引發議論，然後烙跑，再由國民黨接手，抽離所有事件的背景脈絡，以「姚文智拿7,000萬補助」大作文章，竟還發國民黨的正式臉書。

話鋒一轉，姚文智提到，然後，藍白垃圾人物接手，「退休爽領民進黨補助7000萬」、「有黨證就有錢」、「政治退休安家費」….用這些來搪塞親中舔中恣意妄為的行徑。

「完全是『紅色認知攻擊』那一套！」，姚文智認為他們的目的，絕不只要抹黑他或民進黨，而是要扼殺台灣影視發展萌發的生機。他進一步說明，他們也完全清楚《甘露水》的補助是文化部合法、專業的決定，他們的目的在造成「寒蟬效應」，讓我們接下來的募資荊棘遍布。



因此姚文智喊話：「我們不再靜默，也希望好友們一起協助，並發出怒吼！」，第一，他將全面蒐證，任何涉及侮辱或毀謗的言論將委請律師提告，絕不寬貸、第二，他將把湠臺灣電影推動的「台灣100」的故事，說得更清楚，「請好友們替我們轉述、澄清」。

第三，「風愈大，我愈欲走！」湠臺灣籌備的影視作品，包括現在主推的「台灣文藝三部曲」將受影響，產生更龐大的資金壓力，「但我們仍將更堅定努力，持續推動！」、第四，紅色的認知攻擊與滲透，早已侵門踏戶，無所不在，「我們將聯合台灣本土影視的力量，產出更多更有power的作品與之對抗！」。







原文出處：快新聞／姚文智怒了！藍營造謠旗下電影公司獨拿7千萬 嗆：紅色認知攻擊

更多民視新聞報導

綠營桃園人選定了？王義川突曝「有任務在身」：被要求參戰沒權拒絕

川普又出手挺台了！撥款459億防衛台灣 嚴禁地圖「畫入中國領土」

劉建國對手出現了！國民黨正式拍板：張嘉郡即將參選雲林縣長

