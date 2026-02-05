姚文智拍片獨拿7000萬補助 郭正亮勸小野：走出政黨格局

郭正亮肯定姚文智(左)拍本土題材有好構想，但勸文化部長李遠(右)補助應走出政黨格局。（合成圖／示意圖／資料照）

前綠委姚文智2018北市長敗選後淡出，籌辦湠臺灣電影公司，繼首部作品《流麻溝十五號》後，最新作品《甘露水》也在籌備中。國民黨質疑一部片獨拿7000萬文化部補助，根本是獨厚特定人士的綠色安家費！前立委郭正亮直言，部長李遠補助起碼要走出政黨的格局。

郭正亮今(5日)在《新聞大白話》節目提到，相關總預算包含1.8億，政府支持姚文智7000萬，他說要拍黃土水那個畫的故事（《甘露水》），好像要拍一系列「台灣的大河長片」，這個不是政治的，第一個是畫家，還有拍陳澄波，其實是好的構想。

郭正亮表示，上次那個《流麻溝十五號》他有看，他跟姚文智蠻熟的，知道姚的用心。湠臺灣在《流麻溝》之後，這次拍台灣的藝術家的故事。那為什麼會被批評？因為補助來補助去都是支持民進黨的，本土電影真的只有民進黨的人會嗎？比如他覺得《大濛》拍得還不錯。《零日攻擊》大家都在罵，因為劇情荒謬，其他其實還好。「我是覺得小野（李遠），你要補助，起碼你要走出政黨的格局！」

郭正亮直言，如果不分黨派，鼓勵本土議題的創作，這沒有人會有意見。可是這幾個例子，都非常明顯是支持民進黨，才會引起注意。尤其拿最多錢的是《零日攻擊》，那就更糟糕！如果一開始是《大濛》，或姚文智的這部電影《甘露水》，那感覺會不一樣。

郭正亮指出，文化部黑潮計畫編了好幾億，要支持本土派的電影。旁邊媒體人謝寒冰質疑，幾億支持本土電影真的不多，只是真的太集中都給「那些人」。郭正亮直呼，《大濛》還不錯，可是題材都是一開始就知道結尾了。謝寒冰強調，把握一個原則：台灣人好可憐，都是被人家欺負！結束。郭正亮提及，侯孝賢沒拿補助也拍了《悲情城市》，「人家藝術價值就比你高！」

