姚文智推國片預售系統 盼減輕台灣時代劇製作成本

湠台灣電影公司創辦人姚文智表示，「我們希望用注文來預售，注文的概念、預約的概念，我們希望在網站上呈現，然後讓大家一起參與、一起投入、一起期待、一起來鼓吹，我所建構的台灣這00年，這些跟歷史有關、跟我們的英雄人物有關、跟我們的重要的關鍵發展有關、跟台灣精神有關的這樣的電影。」

姚文智指出，系統將在2月2日啟動，提供個人電影兌換券與企業包場，也配合政策開放50萬元以上的小額投資，並開放討論區由觀眾提供想法。首部開賣預售票的電影是《天亮前的戀愛》，也是《台灣文藝三部曲》的其中一部電影，聚焦1930年代文學天才翁鬧的傳奇人生。