姚文智旗下電影公司拿7000萬補助 網：納稅錢拿來認知作戰

前民進黨立委姚文智2018年北市長選舉落幕後淡出政壇，他籌辦湠臺灣電影公司，在推出首部作品《流麻溝十五號》後，最新作品《甘露水》也在籌備當中。不過有網友在社群發文質疑，「一支紀錄片拿了7000萬文化部的補助，我們辛苦繳的納稅錢，被拿去做意識型態，認知作戰」。

姚文智淡出政壇後開辦電影公司。（圖／姚文智臉書）

有網友在Threads上發文指出，「114年度文化部補助，一支紀錄片拿了7000萬，猜猜負責人是誰…我們辛苦繳的納稅錢，被拿去做意識型態，認知作戰，來洗我們的腦。難怪台灣藝文產業出不了台灣，真正有心從事相關行業跟國際競爭的人，卻拿不到相關補助。」

網友痛批姚文智電影公司領高額補助。（圖／擷取自Threads）

貼文附上114年文化部補助名單，裡面標示著湠臺灣電影公司《甘露水》獲得7000萬補助；以及一張2026年台北金馬影展中入圍最佳紀錄片、原創電影音樂的《甘露水Daughter of Nectar》；最後則是湠臺灣電影公司資訊，三張圖合在一起。

貼文引發網路熱議，不少網友痛批，「他上一部流麻溝十五號也是有拿文化部1500萬和國發基金2000萬的補助，預算8000萬；票房4000萬，原來退出政壇是早有打算啊，厲害了阿智，除了拍一堆獨派意識形態的電影啥也不會」、「我們到底為啥要認真上班，早知道也加入民進黨」。

儘管補助話題引發爭議，不過根據該網友合成的照片中，入圍金馬影展的《甘露水Daughter of Nectar》與姚文智公司籌拍的《甘露水》雖都是以台灣雕刻黃土水故事為核心，但《甘露水Daughter of Nectar》是紀錄片；後者則是電影長片。

