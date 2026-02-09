姚文智示警：世紀血案只是「開端」 中國文化戰爭鎖定台灣選舉與歷史記憶

《流麻溝十五號》電影出品人、前立委姚文智。 圖：林佳龍辦公室提供（資料照）

[Newtalk新聞] 前民進黨立委姚文智今（9）日發文指出，中國正透過電影發動全面「認知作戰」，以文化戰爭形式搶奪話語權。姚文智強調，近期引發軒然大波的電影《世紀血案》僅是冰山一角，後續還有涉及台灣選舉的影片，將網羅更多大牌演員，意圖栽贓醜化台獨分子，並連結至民進黨或總統賴清德。此舉被視為中國紅色滲透的延續，姚文智呼籲台灣社會保持警覺，團結抵禦未來挑戰。

姚文智在發文中認同加拿大約克大學副教授沈榮欽的觀點，認為這是一場文化戰爭，但更深層是中國對台灣的認知作戰。他透露，從影視圈內部消息得知，《世紀血案》之後還有「下一部，甚至下下一部」電影，內容聚焦台灣選舉議題。中國不會重蹈覆轍，如找警總三代孫擔任導演，或讓演員如賈永婕不知情；反而會改名換姓，遊走灰色地帶，便於藍白勢力隔空掩護。姚文智形容，這是「一波未平一波又起」的紅色滲透，不限於假訊息或抖音、小紅書等短影音平台，而是全面鋪天蓋地、萬箭齊發。

姚文智分析，中國轉向電影領域，可能非單純「洗錢」或「洗白」，而是「消化共產黨文化總體戰的預算」。他特別提到，2027年適逢二二八事件80週年，若台灣缺乏新影像歷史作品，僅能重映如《悲情城市》等舊片，便給予中國趁虛而入的空間。此操作並非洗白祖父輩的白恐罪惡，而是強力栽贓醜化台獨先驅如史明等人，再上綱上線連結至民進黨或賴清德。姚文智比喻，這類似去年中國強推「台灣光復紀念日」宣傳，粗製濫造卻提早翻車。

《世紀血案》改編自1980年林宅血案，該片殺青後即爆發多項爭議，包括未獲林義雄家屬授權、演員李千娜失言稱「滅門沒那麼嚴重」、製作公司費思兔文化娛樂過往作品疑似扭曲歷史（如影射319槍擊案為李登輝造成），以及導演徐琨華為警備總司令部發言人徐梅鄰孫子。據外流劇本顯示，片中疑似影射史明為兇手，將國家暴力轉嫁民主運動人士，引發社會撻伐。多名演員如楊小黎、簡嫚書、李千娜已公開道歉，製作公司也承認未及時通知林義雄。文化部長李遠痛批，此片「踐踏台灣人、藐視歷史」，呼籲徹查資金來源。

沈榮欽在評論中指出，這是中國奪回獨裁時代話語權的文化戰爭，從改寫歷史記憶到攻擊台灣文化電影公司。他提及姚文智的紀錄片企劃也遭紅色勢力攻擊，證明戰爭已開打。相較韓國積極拍攝政治電影，台灣對此冷感，給予中國可趁之機。

姚文智憂心，雖然《世紀血案》暫時被擋或產生反效果，但若下一部片僅涉政治爭議、資金製作天衣無縫，高舉創作自由大旗，台灣大眾能否口徑一致、強韌團結？「我仍擔憂」，姚文智寫道，並呼籲支持台灣國片預售票系統，改來拍真正屬於台灣的電影。

