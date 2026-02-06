姚文智籌拍電影獲7千萬補助 反擊國民黨造謠「安家費」：紅色認知攻擊

遭國民黨抹黑獨厚文化部補助，姚文智今反擊。（翻攝自姚文智臉書）

前民進黨立委姚文智的「湠臺灣電影公司」籌備電影《甘露水》，獲文化部補助7,000萬，卻遭國民黨指控是獨厚特定人士的「綠色安家費」，姚文智今（6日）反擊，此舉目的不是抹黑個人或民進黨，而是意圖扼殺台灣影視發展，強調將全面蒐證，任何侮辱或毀謗言論將委請律師提告，絕不寬貸。

國民黨臉書粉專指出，姚文智獨拿高額補助，是「綠色權貴、文化霸權」，並批評文化部獨厚特定人士，國民黨還將該事件與政治人物退休補助掛鉤，形容是「安家費」。

對此，姚文智今日在臉書發文回應，先嘆：「以現在的時局，我早猜到會有這麼一天，但真沒想到這麼急這麼惡劣？」接著反控國民黨等人士刻意混淆已入圍金馬的同名紀錄片與尚未拍攝的電影《甘露水》，以不實訊息製造輿論，直言此為「紅色認知攻擊」。

姚文智指出，《甘露水》的補助是文化部合法、專業的決定，而這波抹黑目的不僅針對他個人或民進黨，而是意圖扼殺台灣影視發展的萌芽，造成寒蟬效應，使募資過程更加艱難。

姚文智表示，將全面蒐證並對侮辱或毀謗言論採取法律行動，絕不寬貸，並強調儘管面臨龐大的資金壓力，仍將持續推動「台灣文藝三部曲」等計畫，對於紅色的認知攻擊與滲透，他認為早已侵門踏戶，無所不在，未來將聯合台灣本土影視的力量，產出更多有力作品與之對抗。





