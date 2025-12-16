姚明愛女驚艷亮相！15歲身高已經190公分 流利英文當父親翻譯

姚明（右）和女兒（左）近日在上海出席「姚基金慈善晚宴」。（翻攝自微博）

中國籃壇傳奇球星姚明近日在上海出席「姚基金慈善晚宴」，罕見帶著15歲女兒姚沁蕾一同亮相，父女同框畫面立刻引爆網路熱議。姚沁蕾不僅身高驚人、氣場穩重，還在現場以一口流利英文替父親擔任即席翻譯，表現大方成熟，成為全場焦點。

15歲已近2公尺 身高直逼「巨人基因」

姚明和女兒近日在上海出席「姚基金慈善晚宴」。（翻攝自微博）

在姚基金官方微博12日釋出的慈善晚宴影片中，可見年僅15歲的姚沁蕾身高已到父親肩膀。根據官方資料，姚明身高為226公分，姚沁蕾如今身高近乎超過190公分，讓不少網友直呼「這身高基因真的好強大」「父女兩好像呀，一個模子刻出來的」。

流利英文即席翻譯 台風沉穩獲讚

姚沁蕾擔任爸爸的英文翻譯。（翻攝自微博）

除了身高引人矚目，姚沁蕾在活動中替姚明進行英文翻譯同樣令人驚豔。她語氣自然、咬字清晰，面對國際場合毫不怯場，展現超齡的沉穩與自信，獲得現場來賓與網友一致好評。

父女同框罕見曝光 網友狂讚未來可期

姚明向來低調保護家人，這次父女一同現身公開活動相當罕見，也讓姚沁蕾首度成為輿論焦點。不少網友留言表示，「不只身高出眾，氣質也很好」「看得出來家教與國際視野兼具」，更有人好奇她未來是否會踏上體壇或走向國際舞台。

