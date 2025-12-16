姚明15歲女兒現身晚會！身高190公分超過父親肩膀 網震驚：一家高人

國際中心／綜合報導

過去有「移動長城」之稱的中國球星姚明，退役之後投入培養新球員及公益活動中，近日，姚明所發起的「姚基金」，於上海舉辦慈善晚宴，姚明年僅15歲的女兒姚沁蕾也公開路露面，她以一口流利英語擔任父親的現場翻譯，而更讓人驚訝的是她的身高，父親姚明官方身高為226公分，而15歲的姚沁蕾個頭已超過姚明肩膀，初估身高約有190公分，引發網友關注。

中國退役球星姚明，帶著15歲女兒姚沁蕾出席慈善晚會。（圖／翻攝微博）

據了解，姚明退役後於2008年間，創立以青少年為主的公益組織「姚基金」，根據陸媒《紅星新聞》報導，近日「姚基金」於上海舉辦慈善晚宴，姚明帶著15歲女兒姚沁蕾一起出席，她用流利英語為姚明擔任現場翻譯，沈穩大方的表現引發全網關注，15歲的她身高已超過父親肩膀，逼近200公分，她當天身穿一襲黑色洋裝，待姚明發言結束後，父女還互相擊掌，場面非常溫馨。

事實上，姚明的父母都是籃球運動員出身，身高都非常驚人，父親姚志源身高208公分、母親方鳳娣曾是中國女籃前隊長，擁有188公分身高。而姚明本身身高為226公分，妻子葉莉過去曾是中國女籃國家隊，身高為190公分。如今年僅15歲的女兒姚沁蕾，不到14歲身高就突破180公分，讓網友笑稱一家都是「高人」、「基因非常優秀」。對於女兒今後的發展，姚明也曾表示，會尊重女兒的興趣與選擇。

