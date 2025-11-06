姚淳耀、李國毅同台飆戲 《成名在望》揭開摯友18歲黑暗真相
李國毅、姚淳耀、蔡亘晏主演的社會寫實犯罪劇《成名在望》，6日於「2025 TCCF 創意內容大會」正式亮相。李國毅飾演壓抑又矛盾的警察，特別接受刑警專業訓練，姚淳耀則是因突發轉折、在汽車保養廠工作的落魄科技新貴，蔡亘晏飾演嫁入豪門的女團偶像。
姚淳耀飾演的羅冠豪原本前途無量，理應成為備受矚目的科技新貴，卻因突發意外轉折，成為在汽車保養廠工作的落魄男子。他笑說：「劇組特別安排我去汽車維修場實習，從對車子一竅不通，到能拆解零件、換機油、換輪胎，很有成就感！只是練習完開自己的車回家，都會戰戰兢兢地想，不知道輪胎有沒有鎖緊？」
李國毅在劇中飾演不得志但堅守正道的警察陳志偉，為了呈現角色歷練後的模樣，特別留起鬍子，展現全新形象。李國毅表示：「從角色內心轉變到外型塑造，和以往的角色有很大的不同。」陳志偉個性外冷內熱、理性與情感交錯：「現實生活中我們都曾在理性和情感間掙扎，但我自己會讓情緒釋放，不會那麼壓抑或極端。」
為了貼近角色，李國毅刻意壓抑自然反應，體會理智被痛苦禁錮的矛盾感，也接受刑警專業訓練，包括持槍、攻堅、防守等實作，深有感觸地說：「對我而言，這不只是演一個刑警，而是在問自己：『當正義失靈，人還能保持人性嗎？』正義若無人性支撐，會變得冰冷；人性若無正義引導，就可能墮落。」
蔡亘晏在劇中飾演嫁入豪門的女團偶像魏欣妤，一開始接到邀約相當興奮，讀完劇本後被角色成長歷程深深吸引：「欣妤對人生有自己的想像，從年少的純真陽光，逐漸變成連自己都不認識的模樣，為友情付出，也曾因迷茫做出自私的選擇。」笑說自己與角色最像的地方，是年輕時都有一個歌手夢，此次劇中她唱跳全都親自上陣，開拍前還和管罄一起練舞練唱，「要催眠自己是唱跳偶像，真的超難！」
《成名在望》由《模仿犯》、《誰是被害者》等幕後核心團隊傾力打造，故事講述高中好友陳志偉（李國毅 飾）、魏欣妤（蔡亘晏 飾）、羅冠豪（姚淳耀 飾），十多年後在一場重大綁架案中，以警察與被害人身分重逢。隨著陳志偉偵辦這場不單純的綁架案，企圖幫助魏欣妤救回先生邱隆泰（黃迪揚 飾），卻一步步陷入歹徒的計謀。一場精心策畫的復仇，同時揭開十八歲那年三人心中深藏的真相。
《成名在望》由監製湯昇榮，第一季導演羅安德、第二季導演陳冠仲，編劇鄭心媚、溫慧明、熊廷弼、劉蕊瑄、蔣希汶、施承佑共同創作，李國毅、蔡亘晏、姚淳耀領銜主演，預計2026年播出。
