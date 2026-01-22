姚淳耀下半身突起！合體郭書瑤「生理反應外洩」 認了：有塞東西進去

記者趙浩雲／台北報導

2026新年最夯爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿 Ken 與詹懷雲共同主演，甫一推出便掀起熱烈討論。何百芮（郭書瑤 飾演）與羅人傑（姚淳耀 飾演）的戀情終於開花結果，但在一次貼身合照後，羅人傑的下半身竟然起「生理反應」，姚淳耀羞認「有塞東西」進去，笑翻全場。

在先前劇情中，何百芮早先與「妖孽老娘」打賭若自己能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後更與多年好友羅人傑表白，羅人傑更被何百芮主動索吻，但當時接吻橋段卻一點都不浪漫，讓他笑稱當時郭書瑤要扮酒醉的人，而他自己一開始當然會很緊張，但幸好郭書瑤的表現非常好，在劇中甚至有因為喝醉而大聲哭喊「為什麼談戀愛這麼難」，讓姚淳耀大為讚賞，「瑤瑤總是很容易代入角色去對戲」。

郭書瑤(右)發酒瘋「強吻」姚淳耀(左)。(圖／彼此影業提供)

而兩人正式交往之後，由於體貼、老實的直男羅人傑不碰何百芮，被猜測是否「性功能」有問題，但兩人貼身合照之後，羅人傑的下半身竟然明顯「突出」。為此，姚淳耀羞認「現場一直笑場，因為要塞東西進去」，當時還與工作人員一直喬角度，要有「立起來」的感覺，結果角度始終很難正確「有時候看起來垂垂的，有時候看起來好像又太挺了」，郭書瑤則笑說拍攝這段戲的時候沒有笑場、表情很正經，卻更能呈現出反差感，「可能因為我們都很正經的演，畫面呈現才會好笑」。

孫可芳聊起這段戲，也笑認確實有點害羞，並表示因為詹懷雲也是容易害羞的人，「所以我也有一點緊張」。聊起年齡差距大的姐弟戀，孫可芳則大讚詹懷雲像是一隻小狗狗，「有一隻這麼忠心又可愛的小狗狗陪著你，其實蠻好的」，並誇讚詹懷雲的眼神很單純、無辜，非常可愛。《何百芮的地獄戀曲》每週日 21:00 於八大戲劇台首播，22:00 於 MyVideo 與 Netflix 進行 OTT 首播。

