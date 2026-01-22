姚淳耀合照郭書瑤「起生理反應」 《何百芮》現場尷尬喬角度

郭書瑤與姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》最新集數中，戀情終於開花結果。不過姚淳耀飾演的羅人傑的老實個性、不敢隨便碰何百芮，竟被猜測是否有性功能障礙，卻在一次兩人貼身合照時，明顯起生理反應。談到這段拍攝，姚淳耀羞認現場不斷笑場，「因為要塞東西進去」，還與工作人員一直喬角度。

姚淳耀(右)「下半身突起」 合照郭書瑤(左)生理反應外洩 （圖／彼此影業提供）

先前劇情中，何百芮早先與「妖孽老娘」打賭若自己能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後更與多年好友羅人傑表白，羅人傑更被何百芮主動索吻。至於有些害羞的「起生理反應」劇情，郭書瑤笑稱，自己刻意表情正經，呈現出反差感，「我們都很正經的演，畫面呈現才會好笑。」

百白飾演的跨性別網紅「妖孽老娘」因為輸了這場打賭，被罰要吃自家愛犬的狗大便，聊起這段戲，百白無奈大笑表示「美術道具做得太逼真了，無論是外型或觸感都過完美還原」，但反而讓她更激起自己的勝負欲，決定一口吃下，最後仍搞笑表示：「好險……是花生巧克力口味的……還不錯……」。

不只是何百芮與羅人傑修成正果，正式談起姐弟戀的克拉拉（孫可芳 飾演）與何萬生（詹懷雲 飾演）剛開始交往就浪漫旅行，還住同一間飯店房間，看著僅穿著性感浴袍的何萬生靠近她，讓劇情狂冒粉紅泡泡。孫可芳聊起這段戲，也笑認確實有點害羞，並表示因為詹懷雲也是容易害羞的人，「所以我也有一點緊張」。

聊起年齡差距大的姐弟戀，孫可芳則大讚詹懷雲像是一隻小狗狗，「有一隻這麼忠心又可愛的小狗狗陪著你，其實蠻好的」，並誇讚詹懷雲的眼神很單純、無辜，非常可愛。

高英軒首次挑戰演出男同志經紀人，與郭書瑤有多場對戲（圖／彼此影業提供）

高英軒首次挑戰演出男同志經紀人，與郭書瑤有多場對戲，他狂誇「開拍之後才知道導演玩這麼大，每天都在想要如何跟上大家，呈現更有趣的表演效果」，也很感謝這部戲可以讓他盡情展現自己的瘋狂提升到極限。

《何百芮的地獄戀曲》已於 2026 年 1 月 4 日正式上架，每週日 21:00 於八大戲劇台首播，22:00 於 MyVideo 與 Netflix 進行 OTT 首播。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導