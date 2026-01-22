姚淳耀合照郭書瑤「下半身突起」！羞認：有塞東西進去

郭書瑤劇中主動索吻姚淳耀，男生在跟她合照時起了生理反應。（彼此影業提供）

由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿 Ken 與詹懷雲主演的爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》現正熱播，劇中郭書瑤飾演的何百芮與姚淳耀飾演的羅人傑戀情終於開花結果，但在一次貼身合照後，羅人傑的下半身竟然起「生理反應」，姚淳耀羞認「有塞東西」進去，笑翻全場。此外，百白飾演的大尺度網紅「妖孽老娘」打賭失敗要吃狗大便，過程也相當爆笑。

劇中的何百芮與「妖孽老娘」打賭若自己能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，於是她急著四處求援，最後向多年好友羅人傑表白還主動索吻，但當時接吻橋段卻一點都不浪漫，讓姚淳耀笑說，當時郭書瑤要扮酒醉的人，他自己一開始當然會很緊張，但幸好郭書瑤的表現非常好，在劇中她因為喝醉而大聲哭喊「為什麼談戀愛這麼難」，他力誇：「瑤瑤總是很容易代入角色去對戲。」

姚淳耀劇中跟郭書瑤合照時起了生理反應，畫面搞笑。（彼此影業提供）

兩人劇中正式交往後，體貼、老實的直男羅人傑不碰何百芮，被猜測是否「性功能」有問題，但兩人貼身合照之後，羅人傑的下半身竟然明顯「突出」。姚淳耀羞認「現場一直笑場，因為要塞東西進去」，當時還與工作人員一直喬角度，要有「立起來」的感覺，結果角度始終很難正確，「有時候看起來垂垂的，有時候看起來好像又太挺了」；郭書瑤則笑說，拍攝這段戲的時候沒有笑場、表情很正經，卻更能呈現出反差感，「可能因為我們都很正經的演，畫面呈現才會好笑」。

孫可芳、詹懷雲劇中談起姐弟戀。（彼此影業提供）

百白飾演的跨性別網紅「妖孽老娘」因為輸了這場打賭，被罰要吃自家愛犬的狗大便，聊起這段戲，百白無奈大笑表示：「美術道具做得太逼真了，無論是外型或觸感都完美還原。」但反而讓她激起勝負欲，決定一口吃下，最後搞笑表示：「好險，是花生巧克力口味的，還不錯。」對於挑戰飾演「跨跨跨性別」，扮演一名想成為女性的跨性別男網紅，百白開心表示感謝劇組的厚愛，「讓我又再度超越性別框架中的框架，成為了一個全然自由的演員了！」但她也同步爆料片場有個幕後工作人員真的以為百白是男性，「我甚至還跟他拍過兩支片耶」。

百白挑戰跨性別角色竟被誤會是男生。（彼此影業提控）

劇中不只是何百芮與羅人傑修成正果，正式談起姐弟戀的克拉拉（孫可芳 飾演）與何萬生(詹懷雲 飾演)剛開始交往就浪漫旅行，還住同一間飯店房間，看著僅穿著性感浴袍的何萬生靠近她，讓劇情狂冒粉紅泡泡。孫可芳聊起這段戲，笑認確實有點害羞，並表示因為詹懷雲也是容易害羞的人，「所以我也有一點緊張」。聊起年齡差距大的姐弟戀，孫可芳大讚詹懷雲像是一隻小狗狗，「有一隻這麼忠心又可愛的小狗狗陪著你，其實滿好的」，並誇讚詹懷雲的眼神很單純、無辜，非常可愛。

高英軒飾演同志經紀人。（彼此影業提供）

高英軒首次挑戰演出男同志經紀人，與郭書瑤有多場對戲，「開拍之後才知道導演玩這麼大，每天都在想要如何跟上大家，呈現更有趣的表演效果」，他很感謝這部戲可以讓他盡情展現自己的瘋狂提升到極限。高英軒事前參考楊祐寧主演的經典同志喜劇《17歲的天空》，「像他們一樣奔放、華麗但又不要太過頭」，他也誇讚郭書瑤反應超快，簡直像是自動導航的「噴射機」，「別說什麼看不到車尾燈了，我根本是開車追飛機，很不容易啊」。

