姚淳耀合照郭書瑤「起生理反應」 本人羞揭真實狀況

郭書瑤(右)發酒瘋「強吻」姚淳耀(左)。 (圖／彼此影業提供)





《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿 Ken 與詹懷雲共同主演，收視表現特別亮眼。何百芮（郭書瑤 飾演）與羅人傑（姚淳耀 飾演）的戀情終於開花結果，但在一次貼身合照後，羅人傑的下半身竟然起「生理反應」，姚淳耀羞認「有塞東西」進去，笑翻全場。此外還有百白飾演的大尺度網紅「妖孽老娘」打賭失敗要吃狗大便，過程也相當爆笑。

《何百芮的地獄戀曲》姚淳耀(左)被郭書瑤(右)主動索吻。(圖／彼此影業提供)

《何百芮的地獄戀曲》姚淳耀(左)被郭書瑤(右)主動索吻。(圖／彼此影業提供)

廣告 廣告

在先前劇情中，何百芮早先與「妖孽老娘」打賭若自己能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後更與多年好友羅人傑表白，羅人傑更被何百芮主動索吻，但當時接吻橋段卻一點都不浪漫，讓他笑稱當時郭書瑤要扮酒醉的人，而他自己一開始當然會很緊張，但幸好郭書瑤的表現非常好，在劇中甚至有因為喝醉而大聲哭喊「為什麼談戀愛這麼難」，讓姚淳耀大為讚賞，「瑤瑤總是很容易代入角色去對戲」。

而兩人正式交往之後，由於體貼、老實的直男羅人傑不碰何百芮，被猜測是否「性功能」有問題，但兩人貼身合照之後，羅人傑的下半身竟然明顯「突出」。為此，姚淳耀羞認「現場一直笑場，因為要塞東西進去」，當時還與工作人員一直喬角度，要有「立起來」的感覺，結果角度始終很難正確「有時候看起來垂垂的，有時候看起來好像又太挺了」，郭書瑤則笑說拍攝這段戲的時候沒有笑場、表情很正經，卻更能呈現出反差感，「可能因為我們都很正經的演，畫面呈現才會好笑」。

姚淳耀(右) 合照郭書瑤(左)「下半身突起」羞爆。(圖／彼此影業提供)

姚淳耀(右) 合照郭書瑤(左)「下半身突起」羞爆。(圖／彼此影業提供)

百白飾演的跨性別網紅「妖孽老娘」因為輸了這場打賭，被罰要吃自家愛犬的狗大便，聊起這段戲，百白無奈大笑表示「美術道具做得太逼真了，無論是外型或觸感都過完美還原」，但反而讓她更激起自己的勝負欲，決定一口吃下，最後仍搞笑表示「好險……是花生巧克力口味的……還不錯……」而這次挑戰飾演「跨跨跨性別」，要扮演一名想成為女性的跨性別男網紅，這讓百白開心表示感謝劇組的厚愛，「讓我又再度的超越性別框架中的框架，成為了一個全然自由的演員了！！」但她也同步爆料片場有個幕後工作人員真的以為百白是男性，「我甚至還跟他拍過兩支片耶」。

百白挑戰「跨性別」演技太神。(圖／彼此影業提供)

百白挑戰「跨性別」演技太神。(圖／彼此影業提供)

不只是何百芮與羅人傑修成正果，正式談起姐弟戀的克拉拉（孫可芳 飾演）與何萬生(詹懷雲 飾演)剛開始交往就浪漫旅行，還住同一間飯店房間，看著僅穿著性感浴袍的何萬生靠近她，讓劇情狂冒粉紅泡泡。孫可芳聊起這段戲，也笑認確實有點害羞，並表示因為詹懷雲也是容易害羞的人，「所以我也有一點緊張」。聊起年齡差距大的姐弟戀，孫可芳則大讚詹懷雲像是一隻小狗狗，「有一隻這麼忠心又可愛的小狗狗陪著你，其實蠻好的」，並誇讚詹懷雲的眼神很單純、無辜，非常可愛。

孫可芳(左)飯店與「性感浴袍男」詹懷雲(右)開房間。(圖／彼此影業提供)

孫可芳(左)飯店與「性感浴袍男」詹懷雲(右)開房間。(圖／彼此影業提供)

高英軒首次挑戰演出男同志經紀人，與郭書瑤有多場對戲，他狂誇「開拍之後才知道導演玩這麼大，每天都在想要如何跟上大家，呈現更有趣的表演效果」，也很感謝這部戲可以讓他盡情展現自己的瘋狂提升到極限。高英軒也有參考楊祐寧主演經典同志喜劇《17歲的天空》，「像他們一樣奔放、華麗但又不要太過頭」，而他也誇讚郭書瑤反應超快，簡直像是自動導航的「噴射機」，「別說什麼看不到車尾燈了，我根本是開車追飛機，很不容易啊」。《何百芮的地獄戀曲》每週日晚間9點首播，晚間10點於MyVideo與Netflix進行OTT 首播。

高英軒首戰「華麗男同志」。(圖／彼此影業提供)

高英軒首戰「華麗男同志」。(圖／彼此影業提供)



【更多東森娛樂報導】

●郭書瑤開車狀況連連 郭泓志化身「湯姆郭魯斯」被讚國寶

●鍾瑶罕認「五年跨國戀」 鬆口分手內幕：人生重要一課

●比郭書瑤還辣？百白從影最大尺度 高衩泳裝化身妖孽老娘

