姚淳耀和郭書瑤拍親密戲 先找老婆練習

郭書瑤（瑤瑤）、姚淳耀在影集《何百芮的地獄戀曲》中從原本工作夥伴到大談戀愛，甚至有親密戲，姚淳耀受訪時坦言事前特別找老婆演練、請教她「這樣拍好看嗎？會不會太噁心？」一旁的瑤瑤聽了笑回：「我應該是最不需要吃醋的吧。」

瑤瑤稱讚姚淳耀正直，「有一天製片人到現場，說要拍他有一個驚訝反應，所以先跟我講好，叫我主動親他，看他有什麼反應，我們都沒先跟他說，他當下直接閃耶！印象太深，他真的閃開、好嫌棄。」姚淳耀笑說：「當下有想說瑤瑤好犧牲、好敬業。」

瑤瑤表示，兩人在首度合作的《何百芮的地獄獨白》時對戲還不多，直到《地獄戀曲》對戲變多，「有趣的是，他當時有很紅的戲在上，演非常驚人的殺人犯，當跟他演戲時突然出現深情雙眼皮時，我有背脊發涼的感覺，因為那角色印象太深刻，以前對他印象是演反派角色多，但他其實是非常有趣的人，走喜劇路線時，他有很多讓人意想不到的表演方式」。

瑤瑤覺得《何百芮》系列讓她演得很紓壓，「因為劇組太天使，我幾乎每天都第一場到最後一場戲，看著他們每天早上聚在一起開會提醒注意事項。有次我要拍一場在駕訓班的車戲，他們說今天安全事項是小心演員、不要靠近演員，因為我是最危險的東西，大家頻率對，很願意共同創作」。

姚淳耀稱讚瑤瑤超自律，常常大家吃得很開心時，正在飲食控制的她可以一口都沒吃。瑤瑤則說其實她完全不需要管理身材，只是可能某些表演、出席某些場合前還要稍微顧慮一下，平常還是會吃麻辣鍋、鹽酥雞。

前陣子經紀公司老闆規定她每周要去兩次健身房、維持了兩個月，她平常喜歡戶外運動，坐公車還會提早一、兩站下車多走路，也會每天在家做滾筒運動、放鬆筋膜。

至於蔡依林分享「9點半睡覺」的自律習慣引發網友熱議和模仿，瑤瑤說，她拍戲時也會比較自律，因為睡覺時間就這麼短，沒拍戲時就隨意。姚淳耀原本就是早睡早起的人，「我12點、1點前一定會睡覺，7、8點起床，我自律是因為很容易變成不自律」。