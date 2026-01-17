姚淳耀廚藝精進 曝妻讚做菜變好吃

姚淳耀（中）被老婆稱讚做菜變好吃。左為林予晞、右為胡宇威。（華視提供）

本報綜合報導

料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》進入冠軍戰，主持人鍾欣凌詢問參賽者有無後悔來參賽？姚淳耀表示後悔，隨後搞笑解釋「我後悔沒有早點來」，還說被老婆稱讚做菜變好吃。

在總冠軍賽開始前，鍾欣凌好奇詢問：「已經錄了大概快4個月，有沒有人覺得後悔？」沒想到現場竟有大批參賽者舉手，讓鍾欣凌驚訝大喊：「為什麼這麼多！」

其中，姚淳耀笑著說：「我後悔沒有早點來！」被林予晞調侃求生欲很高，姚淳耀則又開心的說：「我太太覺得我做菜變好吃了！」

姚淳耀在節目中挑戰也不少，因牛排生熟度問題導致他陷入重重困難，為了將料理送回廚房讓廚師加熱，耗費了大量往返時間，現場甚至出現1名賓客的牛排遲遲沒有出的窘境，讓他一度不知所措地直呼：「我真的不知道該怎麼辦。」綜合各種狀況，姚淳耀在結果公布難掩失落神情，難過地說，「算一算我覺得我給自己只有60分，蠻沮喪的。」