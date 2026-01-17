姚淳耀後悔沒早參加「星廚之戰」 曝妻讚做菜好吃

（中央社記者洪素津台北17日電）台灣料理組隊競賽實境節目「星廚之戰」將播出冠軍戰，主持人鍾欣凌詢問明星參賽者有無後悔來參賽，姚淳耀舉手表示後悔，隨後搞笑解釋，「我後悔沒有早點來！」還說被老婆稱讚做菜變好吃。

在總冠軍賽開始前，鍾欣凌好奇詢問：「已經錄了大概快4個月，有沒有人覺得後悔？」沒想到現場竟有大批參賽者舉手，讓鍾欣凌驚訝大喊：「為什麼這麼多！」根據新聞稿，姚淳耀笑著說：「我後悔沒有早點來！」被林予晞調侃求生欲很高，姚淳耀則又開心的說：「我太太覺得我做菜變好吃了！」

而姚淳耀在節目中挑戰也不少，因牛排生熟度問題導致他陷入重重困難，為了將料理送回廚房讓廚師加熱，耗費了大量往返時間，現場甚至出現1名賓客的牛排遲遲沒有出的窘境，讓他一度不知所措地直呼：「我真的不知道該怎麼辦。」綜合各種狀況，姚淳耀在結果公布難掩失落神情，難過地說，「算一算我覺得我給自己只有60分，蠻沮喪的。」

「星廚之戰」每週日晚間8時於華視播出，每週六晚間8時於三立都會台、晚間10時緯來綜合台，並於當日晚間11時於 LINE TV、Hami 影劇館+ 上架更新。（編輯：張銘坤）1150117