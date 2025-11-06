姚淳耀從科技新貴成了保養工 汽車維修場實習超有成就

【緯來新聞網】由文化內容策進院主辦的「2025 TCCF 創意內容大會」近日於南港展覽館登場，社會寫實犯罪劇《成名在望》正式亮相，監製湯昇榮宣布由金鐘獎戲劇節目男主角獎提名的李國毅、金鐘影帝姚淳耀，以及榮獲金馬獎最佳女主角與金鐘獎戲劇節目女配角雙金提名的蔡亘晏領銜主演。姚淳耀飾演的羅冠豪原本前途無量，理應成為備受矚目的科技新貴，卻因為突發的意外轉折，成了一名在汽車保養廠工作的落魄男子，他笑著說：「劇組特別安排我去汽車維修場實習，從對車子一竅不通，到能拆解零件、換機油、換輪胎，很有成就感！只是練習完開自己的車回家，都會戰戰兢兢地想，不知道輪胎有沒有鎖緊？」

廣告 廣告

李國毅與姚淳耀在《成名在望》共同演出，兩人都相當開心。（圖／瀚草文創提供）

李國毅在劇中飾演不得志但堅守正道的警察陳志偉，為了呈現角色歷練後的形象，他特別留起鬍子，展現前所未見的全新樣貌，李國毅表示，「從角色內心轉變到整個外型的塑造，跟以往的角色都有很大的不同。」陳志偉個性外冷內熱、理性與情感交錯，他坦言：「我能理解志偉冷靜外表下藏著強烈情感的狀態，現實生活中我們都曾經在理性和情感之間掙扎。不過我自己會讓情緒釋放，不會那麼壓抑或極端。」



為了貼近角色，他刻意壓抑自然反應，體會理智被痛苦禁錮的矛盾感。此外，為了詮釋刑警的專業形象，李國毅接受特別訓練，包括持槍、攻堅、防守等等實作，他深有感觸地說：「對我而言，這不只是演一個刑警，而是在問自己：『當正義失靈，人還能保持人性嗎？』正義若無人性支撐，就會變得冰冷；人性若無正義引導，就可能會墮落。這股人類內在本能與外在秩序的拉扯，是這個角色表演的重點。」

社會寫實犯罪劇 《成名在望》黃金主演卡司公布，李國毅、姚淳耀、蔡亘晏同場飆戲。（圖／瀚草文創提供）

姚淳耀在《成名在望》中以略顯頹廢的外表，展現角色的掙扎與沈重。他提到羅冠豪這個角色的特別之處在於個性的轉變，「從高中生成長為成年人，每個階段都有截然不同的轉變與層次，和我本人的個性也很不一樣，詮釋起來很有挑戰。」



蔡亘晏在《成名在望》飾演嫁入豪門的女團偶像魏欣妤，一開始接到邀約相當興奮，讀完劇本後被角色成長歷程深深吸引。「欣妤對人生的藍圖有自己的想像，從年少的純真陽光，逐漸變成連自己都不認識的模樣，為友情付出，也曾因迷茫做出自私的選擇。」她笑說，自己與角色最像的地方，是年輕時都有一個歌手夢。她更透露，第一季的欣妤較為壓抑內斂，第二季則更果決剛強，「彷彿重新找回高中時那份不服輸的力量。」談到飾演女團偶像的挑戰，她笑言：「唱跳全都親自上陣，開拍前還和管罄一起練舞練唱，很謝謝她的陪伴讓我心安，要催眠自己是唱跳偶像，真的超難！」

《成名在望》打造警匪刑偵與青春殘酷物語的雙線敘事風格。（圖／瀚草文創提供）

此外，中華電信參與由文化內容策進院主辦的「2025 TCCF 創意內容大會」，已連續第四年成為TCCF頂級贊助夥伴，今(6)日於TCCF會場舉辦「中華電信共創精采影視發布會」 ，本次發布會，中華電信與其他夥伴共同投資新作品中，就包含旗艦級台劇《成名在望》，還預計推出包含台日合作的《阿茲海默警探》、台韓合作愛情電影《那張照片裡的我們》、億萬票房林柏宏主演最新高空逃生動作片《懸命一線》、首部沉浸式劇場改編台劇《微醺大飯店1980s》、台灣國寶級動畫IP續集《魔法阿媽2：魔法小豆苗》等多元主題精采內容。



《成名在望》由湯昇榮監製，第一季導演羅安德，第二季導演陳冠仲，編劇鄭心媚、溫慧明、熊廷弼、劉蕊瑄、蔣希汶、施承佑共同創作，李國毅、蔡亘晏、姚淳耀領銜主演。東森電視事業股份有限公司、文化內容策進院、中華電信股份有限公司、合影視有限合夥聯合出品，瀚草文創事業股份有限公司製作，預計2026年播出。

更多緯來新聞網報導

江祖平怒揭性侵案！三立遭炎上連發2封員工信曝「龔美富暫離職」

周杰倫承諾今年推新專輯 《周遊記3》重返與昆凌婚禮地