姚淳耀戲裡與郭書瑤貼身合照！「下半身突起」羞爆 認了：有塞東西進去

2026新年最夯爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿 Ken 與詹懷雲共同主演，一推出便掀起熱烈討論。何百芮（郭書瑤飾演）與羅人傑（姚淳耀飾演）的戀情終於開花結果，但在一次貼身合照後，羅人傑的下半身竟然起「生理反應」，姚淳耀羞認「有塞東西」進去，笑翻全場。此外，還有百白飾演的大尺度網紅「妖孽老娘」打賭失敗要吃狗大便，過程也相當爆笑。

郭書瑤發酒瘋「強吻」姚淳耀，哭喊：「談戀愛怎麼這麼難。 」（圖／彼此影業提供）

在先前劇情中，郭書瑤早先與「妖孽老娘」打賭若自己能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後更與多年好友姚淳耀表白，姚淳耀更被郭書瑤主動索吻，但當時接吻橋段卻一點都不浪漫，讓他笑稱當時郭書瑤要扮酒醉的人，而他自己一開始當然會很緊張，但幸好郭書瑤的表現非常好，在劇中甚至有因為喝醉而大聲哭喊：「為什麼談戀愛這麼難。」讓姚淳耀大為讚賞，「瑤瑤總是很容易代入角色去對戲。」

姚淳耀合照郭書瑤「下半身突起」羞爆。（圖／彼此影業提供）

而兩人正式交往之後，由於體貼、老實的直男姚淳耀不碰郭書瑤，被猜測是否「性功能」有問題，但兩人貼身合照之後，姚淳耀的下半身竟然明顯「突出」。為此，姚淳耀羞認，「現場一直笑場，因為要塞東西進去。」當時還與工作人員一直喬角度，要有「立起來」的感覺，結果角度始終很難正確，「有時候看起來垂垂的，有時候看起來好像又太挺了。」郭書瑤則笑說，拍攝這段戲的時候沒有笑場、表情很正經，卻更能呈現出反差感，「可能因為我們都很正經的演，畫面呈現才會好笑。」

此外，百白飾演的跨性別網紅「妖孽老娘」因為輸了這場打賭，被罰要吃自家愛犬的狗大便，聊起這段戲，百白無奈大笑表示，「美術道具做得太逼真了，無論是外型或觸感都過完美還原」，但反而讓她更激起自己的勝負欲，決定一口吃下，最後仍搞笑表示，「好險，是花生巧克力口味的，還不錯。」而這次挑戰飾演「跨跨跨性別」，要扮演一名想成為女性的跨性別男網紅，這讓百白開心表示，感謝劇組的厚愛，「讓我又再度的超越性別框架中的框架，成為了一個全然自由的演員了！！」但她也同步爆料片場有個幕後工作人員真的以為百白是男性，「我甚至還跟他拍過兩支片耶！」







