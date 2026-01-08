姚淳耀撞臉孫協志 釣出本尊爆笑回應

姚淳耀（左）在《何百芮的地獄戀曲》中化身甜點店型男店長，讓郭書瑤吃醋。彼此影業提供



姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》中飾演甜點店店長「羅人傑」，日前劇組釋出「打扮後的羅人傑=孫協志」花絮短片，內容是郭書瑤飾演的人氣網紅「何百芮」虧姚淳耀在打扮後外型酷似孫協志，揶揄2人出道多年持續撞臉的趣聞，孫協志本尊也轉發該影片，並送上3個「大笑」符號。

在《何百芮的地獄戀曲》最新故事當中，姚淳耀憑藉著體貼個性吸引不少女性注意，甚至讓好友郭書瑤開始吃醋，被問成為甜點店店長是否有學幾招？他自謙沒特別學，「不過蛋糕店的老闆有叫我怎麼擠奶油花」。

郭書瑤（左）、詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》中是姊弟。彼此影業提供

在全新1集中，郭書瑤因獨特的搞笑風格被廠商指定成為乳癌預防公益活動的主持人，還開黃腔「記得要捏一下」、「請老公幫忙服務」，她說雖然當天要講一大段台詞，但因為大部分都是知識類台詞，所以還要現場自由發揮一些台詞與動作，結果反應非常好，「在拍攝的時候，我的心情就跟戲裡的百芮一樣緊張」。

此外，郭書瑤劇中接到許多情趣商品業配合作，讓她向飾演經紀人的高英軒苦喊：「我胯下很閒嗎？」印象最深的是為了呈現戲劇效果，不僅穿上公主服裝微露性感事業線，還要在草地上來回翻滾，滾到頭很暈、一度失去方向，堪稱從影以來最極致的搞笑表演。

