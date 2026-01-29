姚淳耀新戲瘋狂直男發言 戲外為妻買房最浪漫

（中央社記者洪素津台北29日電）演員郭書瑤、姚淳耀在戲劇「何百芮的地獄戀曲」從朋友升格為戀人，劇中

姚淳耀頻頻出現直男發言。被問到自己最浪漫的時刻，姚淳耀相當務實地說，和妻子一起買房子最浪漫。

郭書瑤和姚淳耀在劇中從朋友關係升溫成戀人，2人剛交往沒多久，郭書瑤就對姚淳耀的耿直性格以及不解風情感到氣惱不已。根據新聞稿，郭書瑤表示，在現實生活中不太可能跟好友交往，雖然不排斥，但覺得機率不太高，「因為會變成男朋友的對象，通常都不會是朋友」。

姚淳耀在此劇演出直男，他提到，自己在戲外也有浪漫的時刻，他與妻子原本都是租屋，但經常會遇到突發狀況，因此常常在找新家，「所以那時候就下定決心，一定要幫太太買房子，最浪漫的事應該是跟太太一起完成夢想，買了一間屬於我們的房子」。

影集「何百芮的地獄戀曲」已於1月4日上架串流平台，每週日晚上9時在八大戲劇台首播，晚上10時在MyVideo與Netflix進行OTT首播。（編輯：張雅淨）1150129