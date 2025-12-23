姚淳耀認入戲「暈船」 紅包每年調漲安太座

姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》中飾演嘴賤的直男甜點店店長。彼此影業提供



姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》中與郭書瑤從互虧互嗆到有心動的感覺，今（12╱23）2人合體分享拍攝點滴，他與設計師林羿愛情長跑11年，下月11日將迎來結婚3周年，他坦言15年沒有過曖昧的感覺，但又說與老婆還有戀愛感，「就像好朋友，又會像戀愛，不會太老夫老妻，因為我的個性不會太浪漫」。

首次與郭書瑤組CP，姚淳耀坦言年輕時因太入戲會「暈船」，「但老了一點會覺得自己要有界線，老婆不會看手機，但我的手機是想看就可以看，也沒有什麼不能看的」。

但郭書瑤笑說對姚淳耀的第一印象「其實覺得他很恐怖」，因為對他在影集《模仿犯》、電影《搜查柳公圳》的形象有即視感，笑說：「他想要深情的時候，演一演雙眼皮會跑出來，我就會嚇一跳，內心就會打個冷顫。」

不過郭書瑤也稱讚姚淳耀是「非常有趣的靈魂」，「他的行為、動作蠻非一般人類，像在流浪漢那場戲，他真的可以自己跟自己玩得很開心耶！他會拿不求人抓我的頭，就是很怪，但很符合角色」。而他也自剖：「我比較活在自己世界，跟角色蠻像的，反應比較慢半拍。」

對於即將到來的聖誕節，被問會與老婆怎麼過節？他直白回：「聖誕節就是都在宣傳啊！」但透露有時會帶老婆去旅遊、特別節日去吃飯，至於禮物，務實的他說：「就是包紅包，因為送禮物是很難的事情，生日啊、結婚紀念日、端午節、過年都會包。」還笑說過年紅包會每年調漲，「就希望自己的收入越來越好，給自己目標」。雖然夫妻沒有共同戶頭，但股票賺多少都會告訴對方。

《何百芮的地獄戀曲》明年1月4日上架，每周日晚間9點於八大戲劇台首播，10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。

