姚淳耀《星廚之戰》擠進前四強 老婆超驚訝：怎麼會變好吃

姚淳耀在《星廚之戰》重新認識自己。（三立提供）

演員姚淳耀近期在《星廚之戰》從「料理好奇者」晉級到前四強，和林予晞、胡宇威（安心亞棄賽）接受全新賽制；姚淳耀坦言，平時雖然會在家下廚，但對專業料理始終抱持高度好奇，「很想近距離看看頂尖主廚在廚房裡是怎麼工作的，也想知道自己能不能在廚藝上有所進步。」這份對料理的熱情，成為他點頭參加節目的最大原因。

回想當初決定參賽，姚淳耀笑說，從沒想過自己能一路走到後段，「真的完全不敢想像，一開始就覺得自己可能前面幾集就會被淘汰，每一場比賽都在做心理準備」，他在高壓競賽中逐步累積經驗，也讓他對自己有了全新的認識。姚淳耀笑說，節目拍攝結束後回家下廚，太太一吃就驚訝直呼：「怎麼變好吃了！」讓他相當有成就感。

姚淳耀（右）難忘賽前跟大家一起備料的過程。（三立提供）

談到擔任廚助最困難的地方，姚淳耀直言是「料理基本功」。即使平常有下廚習慣，但一進到專業廚房，面對比賽節奏與標準，仍讓他相當緊張；他也清楚自己的定位，認為最大優勢在於「使命必達的執行力」，只要是主廚交辦的工作，就會盡全力完成，成為最可靠的後援。

拍攝期間最難忘的時刻？姚淳耀說，是每次比賽前一夜，大家一起熬夜備料、隔天一早接著比賽的場景，「備料幾乎備不完，但所有主廚不分彼此一起幫忙，那一刻很像回到大學時代，半夜為表演課準備的熱血感覺。」

每次面對選擇分組，姚淳耀自嘲他「一直都是被選擇的那一個」，內心總是不斷吶喊「拜託選我！」他期待藉由節目與不同菜系的主廚合作，開拓視野、累積難得的料理經驗。

