姚淳耀《星廚》陷淘汰危機嘆「好殘酷」 喊話：要拿第一名

由金鐘影后鍾欣凌主持的料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》近來經過多輪殘酷淘汰賽，正式進入六強廝殺階段！目前晉級的6位頂尖菁英名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將繼續與6位明星廚助安心亞、林予晞、胡宇威、姚淳耀、蔡詩芸、白潤音展開最殘酷的料理對決。最新一集中，姚淳耀和主廚Will高郁皓因上週競賽結果，雙雙落入危險名單中，面對這場「輸了就回家」的殘酷淘汰賽，兩人堅定對視後，直呼：「好殘酷！我們一定要拿第一名！」展現出勢在必得的決心，以和牛鐵板料理應戰。

姚淳耀（左）、主廚Will高郁皓（右）一同參與 《星廚之戰》 。（圖／華視提供）

姚淳耀信心喊話：「要拿第一名！」（圖／華視提供）

本週播出的節目競賽主題為「搭餐酒」，需至少做出一道餐點搭配純飲威士忌。林予晞第一次與主廚鄭淳豪搭檔，挑戰將蘇格蘭經典料理「肉餡羊肚 Haggis」變換形式，以雞翅包裹雞內臟的方式呈現。

林予晞自爆向鄭淳豪主廚撒謊。（圖／華視提供）

沒想到，事後林予晞才自爆其實「非常不敢吃內臟」，但在討論菜單時因看見主廚滿懷期待的眼神，讓她當下完全說不出口拒絕，因此愧疚地向攝影機小聲告白：「Ricky（鄭淳豪）對不起！我跟你撒謊了。」更笑稱因為胡宇威先前多次與鄭淳豪合作默契極佳，自己心裡總忍不住把對方當成「猛男競爭者」，不想在表現上輸給他，意外流露出綜藝感十足的可愛反差。

