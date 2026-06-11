姚淳耀「一男侍兩女」和謝盈萱、王渝萱組「怪咖情侶」 裸身鑽被窩「聞屁味」太荒謬全場笑翻

姚淳耀（左）特別提到一場居酒屋戲，謝盈萱一段看似輕描淡寫的獨白，卻在下一秒突然紅了眼眶。公視提供

雙金影后謝盈萱在《欠妳的那場婚禮》中再度與《俗女養成記》、《影后》編導嚴藝文合作，角色「Terry」與姚淳耀飾演的「韓森」組成「怪咖情侶」，背後的超強化學反應，讓嚴藝文笑說：「他們受歡迎的程度，一度快要超越男女主角了！」

談起角色設定，謝盈萱笑說自己心中的Terry是一位「留學回來的人」，講話總帶著一點洋派口頭禪。而與她有大量對手戲的蘇慧倫則坦言，一開始和謝盈萱對戲時，常有種自己變成觀眾的感覺，「我克制自己不要分心。」

謝盈萱主動提議做指甲！結果竟是大麻煩

謝盈萱分享，在準備Terry這個角色時，在造型上有特別和嚴藝文導演說了自己的想法，希望可以維持年輕Terry的我行我素，不想變成大家對「女導演」的既定印象。謝盈萱也透露，她還有特別跟嚴藝文導演說要做指甲，結果是一個麻煩的決定，因為都要算好連戲去重做指甲，後來才知道有黏貼式指甲，但已經太遲了。

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蘇慧倫坦言，一開始和謝盈萱對戲時，常有種自己變成觀眾的感覺。公視提供

飾演年輕版Terry的王渝萱則說道，角色看似自信灑脫，其實內心相當渴望被認同：「我（飾演）的Terry還沒有出國，滿知道自己的決定是什麼，看起來很有自信，可是我覺得有趣的地方，好像就是那個看起來很有自信的地方，其實還滿需要別人認同的。」

和姚淳耀上演戀愛戲 王渝萱驚呼「挑戰對方」

談到和姚淳耀飾演的韓森談戀愛，王渝萱笑說兩人每場戀愛戲都像在互相挑戰對方：「在現場丟接的時候，就會開始覺得，喜歡了。」嚴藝文也直呼：「你們中間的化學反應很強。」

王渝萱分享，在跟姚淳耀一起拍感情戲時，反而不會有平常拍親密戲的緊張感，因為在一起拍的時候都很開心、太好笑了。這樣的氛圍，也讓兩人更放鬆、更信任的在想如何才能傳達出兩人之間的關係。

謝盈萱笑說自己心中的Terry是一位「留學回來的人」。公視提供

姚淳耀分析，Terry就是韓森會喜歡的類型，表示：「渝萱她本身又有一點，怪嗎？」嚴藝文則認同形容她是「怪怪美少女」，更直言：「盈萱，也是怪。」姚淳耀認為，劇中Terry看得到韓森一直在隱藏的那一面，即使大家覺得韓森看起來很不正經，但其實他內心很渴望真誠的感情。而這段「怪咖情緣」更被嚴藝文認證是劇中最具人氣的副線之一。

劇中兩人有不少荒謬又可愛的互動，像是Terry裸身在床上自爆：「我剛剛在你棉被裡面放了一個超大的屁」，韓森竟回「可愛死了」並衝進床上，Terry更問：「你要聞嗎？」荒唐程度讓全劇組大笑。

夢到學謝盈萱演戲 王渝萱曝神奇合作機緣

事實上，王渝萱接演Terry還有一段夢幻插曲。她透露自己夢見謝盈萱在演戲，而自己也在某一個地方學謝盈萱演戲，醒來後立刻告訴經紀人，「後來就促成了這次合作，也是我首次因為做夢去見一位導演。」嚴藝文則大讚王渝萱的即興能力驚人，「我現場很常改戲，但她每次都接得起來，而且能立刻內化成自己的東西，這點跟盈萱真的很像。」

王渝萱說道，年輕版Terry看似自信灑脫，其實內心相當渴望被認同。公視提供

不只搞笑橋段令人印象深刻，Terry其實也是全劇情感深刻的角色之一。姚淳耀特別提到一場居酒屋戲，謝盈萱一段看似輕描淡寫的獨白，卻在下一秒突然紅了眼眶，「哇，真的是可以在那一刻，你可以看到Terry這個角色她的痛，藏在很後面。」

而謝盈萱透露，因為先看見王渝萱版本的Terry，反而幫助自己找到角色的輪廓，「我可以拿掉一些什麼，或者是抓住一些講話的語氣。」謝盈萱也分析，和姚淳耀拍大Terry感情戲時，因為Terry經歷過社會的殘酷，雖然表現出來的喜劇成分居多，可是內心還是存在某些碎片。

帶閨密逃婚！王渝萱、蒲禾菲提前約會培養默契

除了愛情線，Terry與陳立璇的閨蜜情也是劇中一大亮點。當立璇在婚禮當天萌生逃婚念頭時，Terry毫不猶豫地說出：「好，走吧，我們現在就從後門離開，不要結了，不想結就不要結。」

姚淳耀和王渝萱每場戀愛戲都像在互相挑戰對方。公視提供

王渝萱認為，這正是Terry最迷人的地方，結婚明明是人生大事，但對她來說，朋友比較重要。嚴藝文則表示，真正像家人一樣的朋友，第一時間不會評斷對方，「而是直接說：『好，走啊。』」

為了演出Terry和陳立璇（蒲禾菲飾）之間的閨密情，王渝萱分享在開拍前，她和蒲禾菲、其他演員們一起去打保齡球、一起去看演出。而她和蒲禾菲剛好是同一個星座，所以有蠻多可以聊的，也在拍攝時多了很多即興的互動。《欠妳的那場婚禮》將於6月20日起，每週六晚間9點在公共電視及公視+上映，6月20日同步於Netflix全集上線。

王渝萱和蒲禾菲開拍前相約打保齡球、一起去看演出。公視提供



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