姚金祥投書英媒駁中國大使 指中方扭曲歷史昧於事實

（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）英國「每日電訊報」週日版今天刊出駐英國代表姚金祥投書，駁斥中國駐英大使鄭澤光一週前在同一家媒體配合中共「台灣光復紀念日」所發表投書，指出中方扭曲歷史、蔑視國際規範、昧於事實。

姚金祥提到，鄭澤光的言論顯示中國共產黨願意無所不用其極，在世界各地強行施加他們的意識形態，包括在英國。同時，北京的跨境鎮壓、長臂管轄和張狂的「軍事化」活動也顯示，無論是和平、或者是以規則為基礎的國際秩序，皆不容於中國的帝國主義議程。

「每日電訊報」（Daily Telegraph）10月26日刊登鄭澤光投書，內容宣稱當今對台灣海峽和平穩定造成最大威脅的是倡議「台灣獨立」的「分裂活動」、1971年聯合國大會第2758號決議「充分體現一中原則（即台灣是中國不可分割的一部分）」，並語帶威脅警告英國政府，應依循北京主張的「一中原則」，「審慎妥善處理台灣相關議題」，以確保英中關係健康穩定發展。

中共今年設立「台灣光復紀念日」，為每年10月25日，今年並在人民大會堂舉行「紀念台灣光復80週年大會」。中國駐英大使館當天也舉行「紀念台灣光復80週年座談會」，鄭澤光發表談話，全英華人華僑中國統一促進會等「僑團」與留學生代表出席「交流」。

鄭澤光在座談會再次宣稱，英中1972年正式建交時，英方曾「明確承諾」，「承認」關於「台灣是中國一省」的中方立場。

不過，根據1972年英中聯合公報，英國政府僅表示「認知到」（acknowledge）中國政府視台灣為中國一省的立場，未就中方對台立場表示「承認」（recognise）或認可。

姚金祥在投書指出，台灣從未被中華人民共和國（中國）統治，且擁有自己的民選政府、軍隊和貨幣，鄭澤光卻宣稱台灣是中國一部分，這是昧於事實。台灣海峽兩岸互不隸屬，這既是歷史事實，也是事實現狀。

姚金祥提到，聯大2758號決議未提到台灣或台灣的地位。英國政府去年也表示，該決議未對台灣的地位作出任何單獨或額外決定，不應被用於排除台灣有意義參與聯合國或更廣泛的國際體系。

姚金祥指出，北京操弄歷史敘事，企圖正當化、合理化對台灣的侵略舉措。北京將聯大2758號決議與「一中原則」扣連不僅是誤導視聽，也違背第二次世界大戰結果、違反聯合國憲章各項原則，對戰後國際秩序構成深重威脅。

姚金祥提到，北京未如宣稱的推動和平，反而持續支援俄羅斯侵略烏克蘭，並在台灣周邊和南海發動越來越具侵略性的軍事演訓。鄭澤光宣稱中國致力捍衛國際秩序，然而，中方的行動顯示，中國是依照自己的利益，強行重塑國際秩序。

姚金祥強調，各界有必要理解到，一旦中國發動侵略，全世界可能遭受什麼樣的損失。

一旦台海航行遭干擾，全球經濟活動將面臨災難性的後果，這不僅是考量通過台海的全球貿易量，也是因為台灣是全球半導體生產重鎮。

此外，姚金祥指出，屆時以規則為基礎的國際秩序也將受侵害，而鄭澤光和中國共產黨自稱致力捍衛的，難道不正是這樣的國際秩序。

在文章最後，姚金祥表示，在這個充滿不確定的時代，台灣將持續與盟友夥伴合作，以確保形塑世界未來的是「自由」，而不是「恐懼」。台灣與英國共享對民主、人權和法治的信念，這些價值觀為台英之間持續增長的貿易、科技和文化交流提供穩固基礎，且不僅止於現在，可望將長長久久。（編輯：何宏儒）1141103