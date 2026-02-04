姜元來坐輪椅仍飛來台看大S！具俊曄親自背他上山 吐這句話讓兩人痛哭

記者趙浩雲／台北報導

女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。適逢逝世滿一周年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S，一封寫給兄弟的真情長文曝光後，讓外界看見橫跨近40年的深厚兄弟情誼，令人動容。

姜元來表示，去年夏天看到與具俊曄相關的新聞，得知對方幾乎每天獨自前往大S長眠的地方探望，「因為沒能參加婚禮，也沒能參加葬禮，心裡一直很抱歉」，於是立刻動身飛往台北。他原本打算自己查地址前往，卻仍抱著一絲希望傳訊給具俊曄，沒想到對方回覆相約在墓園停車場見面，隔天一早便見到了兄弟。

姜元來與具俊曄交情超過40年。（圖／翻攝自IG）

姜元來寫道，前往大S所在之處需要走一段階梯，具俊曄一路背著他上去，之後又回到車上拿了三個便當，一份給大S、一份給自己、一份給具俊曄。那是約40年前，兩人年輕時常吃的「雞蛋拌飯」，也是具俊曄過去經常親手為他準備的味道。

他回憶當下具俊曄對著墓前輕聲說：「元來來跟你打個招呼了，熙媛啊。」、「熙媛啊，好久不見，元來來了，我們一起開心吃飯吧。」短短幾句話，讓姜元來當場淚崩，連一口飯都無法入口，而一旁的具俊曄也壓抑不住情緒，兩人相對落淚。

這段文字曝光後，也讓不少粉絲再度回顧兩人一路走來的情誼。姜元來在2000年11月因車禍重傷，導致下半身癱瘓，終身需依賴輪椅行動，當時正值演藝事業巔峰，人生卻急轉直下。那段漫長復健歲月中，具俊曄始終陪在身旁，無論事業或生活都不離不棄，兄弟情早已超越工作夥伴。如今換成姜元來飛來台灣，默默陪著具俊曄走過人生最痛的一段路。沒有多餘的安慰言語，只有一起流淚、一起吃飯的陪伴。

