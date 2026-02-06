姜典《你不知道的我》借屍還魂 Ozone林佳辰入伍前炸裂演技引熱議

奇幻懸疑影集《那些你不知道的我》男主角姜典，首集就傅孟柏「上身」，一人分飾兩角，演技令觀眾印象深刻。Ozone林佳辰首度挑戰演戲，在劇中也有精彩表現，有粉絲表示，幸好還有劇可以追，未來林佳辰入伍服役，還能把這部戲拿出來反覆溫習。

姜典首集就分飾兩角展現炸裂演技（圖／樂波時代）

該劇以傅孟柏帶來可「變成其他人2小時」的奇幻裝置為一大賣點，金鐘新人姜典第一集就挑戰極端反差的雙重角色，除了原本的角色「左又禾」身心失衡，還「變身」成痞氣十足的傅孟柏。姜典回憶演出痞子男那天，化妝師發現他的皮膚「突然變很油」，他笑說：「連膚質都被角色影響，真的有點嚇到。」

林佳辰首次演出大獲好評（圖／樂波時代）

為了替《那些你不知道的我》造勢宣傳，雷嘉汭、姜典、項婕如、邱偲琹、黃禮豐等人皆參與首播期間的直播，分享開拍前的幕後訓練過程。姜典提到在排戲現場一看到黃禮豐，哥倆好的默契就讓他心安不少；吳念軒對姜典而言則是「像教官一樣嚴格」，兩人從一開始的磨合到後來惺惺相惜，被姜典形容為「就像戲裡的關係」，這段互動也意外引發粉絲嗑 CP 熱潮，直呼：「典軒 CP，我可以！」

《那些你不知道的我》於 MyVideo上線播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導