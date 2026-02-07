姜典借屍還魂追兇「變身傅孟柏」 入戲到膚質都變油

姜典分飾兩角，痞子男帥氣十足。（圖／樂波時代提供）





由安竹間導演執導、集結傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹等演員主演的奇幻懸疑影集《那些你不知道的我》，1月30日在MyVideo 、LINE TV 與同步首播4集，旋即空降平台冠軍，男主角姜典首集就「傅孟柏上身」，一人分飾兩角的炸裂演技被網友狂讚，其中飾演「痞子男」的部分還意外發現拍攝當天：「連膚質都變油了！」

姜典用眼神演戲，首集就傅孟柏上身。（圖／樂波時代提供）

《那些你不知道的我》開播首週交出亮眼成績，成為近期最受矚目的台劇話題之一。該劇以傅孟柏帶來可以「變成其他人2小時」的奇幻裝置為一大賣點，沒想到金鐘新人姜典第一集就挑戰極端反差的雙重角色，除了他原本的角色「左又禾」身心失衡，還「變身」成痞氣十足的傅孟柏，社群討論聲量最高、演技表現成為熱議焦點。姜典回憶演痞子男那天，化妝師發現他的皮膚「突然變很油」，笑說：「連膚質都被角色影響，真的有點嚇到。」

另一焦點則是特別演出、獻出戲劇處女作的超人氣男團Ozone主唱林佳辰，觀眾驚呼被他真實呈現角色心理異常的演技「震懾到了」、「在戲劇作品中看到阿辰真是太感動了」，還有粉絲表示幸好有《那些你不知道的我》，未來林佳辰入伍服役，還能把這部戲拿出來反覆溫習。

林佳辰首次演出大獲好評。（圖／樂波時代提供）

為了幫《那些你不知道的我》造勢宣傳，雷嘉汭、姜典、項婕如、邱偲琹，黃禮豐等人都參與首播期間的直播，分享開拍前的幕後訓練過程。姜典說到排戲現場一看到黃禮豐，哥倆好的默契就讓他心安不少；吳念軒對姜典而言則是「像教官一樣嚴格」，兩人從一開始的磨合，到後來惺惺相惜，被姜典形容為「就像戲裡的關係」，這段互動意外引發粉絲嗑CP熱潮，表示：「典軒 CP ，我可以！」

雷嘉汭在劇中酷勁十足忍技一流。（圖／樂波時代提供）

雷嘉汭在首播集數中的情緒表現同樣引起討論，尤其她展現「一秒落淚」的爆發力，令不少觀眾直呼心疼。她坦言演這個角色不只要憋笑、連落淚都要忍：「性格跟我本人180度不同、凡事都要壓抑，難度很高。」項婕如也說這次的故事對每位演員而言都是演技上的重大挑戰，因為戲裡有「變成另一個人」的奇幻設定，演員都必須在表演中兼顧模仿與區隔，既要像，又不能失去角色本身的靈魂：「很好玩，但壓力也很大。」



