姜典《那些你不知道的我》分飾兩角！ 驚現生理反應

姜典在首集分飾兩角。（圖／樂波時代）

《那些你不知道的我》男主角姜典在首集一人分飾兩角，一度「傅孟柏上身」，的炸裂演技被網友狂讚，姜典回憶演痞子男那天，化妝師發現他的皮膚「突然變很油」，笑說：「連膚質都被角色影響，真的有點嚇到。」

《那些你不知道的我》開播首週交出亮眼成績，成為近期最受矚目的台劇話題之一。該劇以傅孟柏帶來可以「變成其他人2小時」的奇幻裝置為一大賣點，沒想到金鐘新人姜典第一集就挑戰極端反差的雙重角色，除了他原本的角色「左又禾」身心失衡，還「變身」成痞氣十足的傅孟柏，演技表現成為亮點。

人氣男團Ozone主唱林佳辰跨界演出戲劇作品，觀眾驚呼被他真實呈現角色心理異常的演技「震懾到了」、「在戲劇作品中看到阿辰真是太感動了」，還有粉絲表示幸好有《那些你不知道的我》，未來林佳辰入伍服役，還能把這部戲拿出來反覆溫習。

林佳辰首次演出大獲好評。（圖／樂波時代）

為了幫《那些你不知道的我》造勢宣傳，雷嘉汭、姜典、項婕如、邱偲琹，黃禮豐等人都參與首播期間的直播，分享開拍前的幕後訓練過程。姜典說到排戲現場一看到黃禮豐，哥倆好的默契就讓他心安不少；吳念軒對姜典而言則是「像教官一樣嚴格」，兩人從一開始的磨合，到後來惺惺相惜。

雷嘉汭在首播集數中的情緒表現同樣引起討論，尤其她展現「一秒落淚」的爆發力，令不少觀眾直呼心疼。她坦言演這個角色不只要憋笑、連落淚都要忍：「性格跟我本人180 度不同、凡事都要壓抑，難度很高。」項婕如也說這次的故事對每位演員而言都是演技上的重大挑戰，因為戲裡有「變成另一個人」的奇幻設定，演員都必須在表演中兼顧模仿與區隔，既要像，又不能失去角色本身的靈魂：「很好玩，但壓力也很大。」

