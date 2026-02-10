姜太公道場國運籤受矚目 羅世新：二十一世紀的核心在台灣 3



CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

陽明山姜太公道場日前公布馬年國運籤，籤文中提及「二十一世紀是中國人的世紀」，引發社會各界討論。對此，道場主席羅世新近日受邀上節目接受主持人廖筱君專訪，從道家天命觀、歷史脈絡與文化傳承角度，進一步說明其論述背景與內涵。

羅世新指出，卦象所指的「中國人」，並非單指特定政權或地理範圍，而是指未曾經歷文化大革命斷裂、完整承接中華儒、釋、道文化體系，並在台灣成長、發展的華人族群。他強調，這樣的文化脈絡，是理解籤文意義的關鍵。

羅世新表示，回顧世界近代史，十九世紀因航海與工業革命而被視為大英帝國的世紀，二十世紀則在金融資本、石油體系與軍事力量支撐下，由美國主導國際秩序。「二十一世紀是中國人的世紀」的說法，早在國父孫中山及英國歷史學家湯恩比的相關論述中便已出現。若從道家「天命」的角度觀察，文明的興起與重心轉移，並非偶然，而是天時、地利、人和與歷史因緣交織下的結果。

他進一步指出，人工智慧（AI）時代的來臨，正在重塑全球產業結構與權力分布，而在此過程中，台灣因半導體與科技產業的關鍵地位，逐漸成為全球核心節點，也使「天命落點」的討論再次聚焦於台灣。

羅世新以2024年台灣棒球隊奪得世界冠軍為例說明，他認為，賽事過程中多項關鍵對戰結果彼此牽動，在各種條件交會下，最終促成台灣登頂世界之巔，不僅展現實力，也符合道家所說「天時、地利、人和」俱足的象徵意義，反映台灣在國際舞台上被推向關鍵位置的時代徵象。

在產業層面，羅世新也提到，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在台舉辦半導體產業聚會，並與多位企業領袖交流，包括旅美華人黃仁勳、來自浙江寧波的張忠謀，以及出生於上海、成長於香港的林百里等人。他指出，這些來自不同背景與地域的產業菁英，最終在台灣匯聚，不分本省、外省，攜手打造「TEAM TAIWAN」，正是時代能量在台灣集中展現的縮影。

在宗教文化層面，羅世新引用《山海經》中「海東之外，懸孤之島，神仙常住，天命落點，天下大同」的記載，認為其描述的正是蓬萊仙島意象。他表示，道場信仰中認為，台灣龍脈核心位於陽明山七星山，由太上老君坐鎮，姜太公率領眾神自崑崙山降駕，鎮守蓬萊，使台灣成為天地能量匯聚之地。

近年來，陽明山姜太公道場吸引來自馬來西亞、新加坡、香港、印尼等地信眾來台參拜，國際影星楊紫瓊亦曾到訪，顯示台灣在全球華人信仰圈中的重要性。羅世新也透露，部分美國華人信眾期盼道場道統能延伸至美國紐約皇后區法拉盛地區，象徵道家文化能量由台灣向國際核心城市擴展。

從歷史文化角度觀察，羅世新指出，台灣深受河洛文化影響。河洛文化源自河南洛陽一帶，歷經中原南遷、渡海來台，帶入河洛語、儒家倫理與佛道民間信仰，奠定台灣社會文化基礎。其後，日本殖民時期留下現代化建設基礎，戰後隨國民政府來台的知識與產業菁英，則在教育、文化與經濟發展上持續累積能量。

他強調，台灣未曾經歷文化大革命，得以完整保存並融合儒、釋、道三教精神，加上戰後美援與國際局勢的助力，使台灣在民主化過程中發展出高度文明與秩序，呼應《道德經》中「小國寡民」的理想社會圖像。

羅世新最後以《莊子．逍遙遊》中「鯤化為鵬」的意象作結，指出萬物在時機成熟時，將迎來轉化與飛躍。他認為，台灣正處於關鍵轉折期，隨著時代能量啟動，未來在科技、文化與精神層面，將持續展現其獨特角色與影響力，也為「二十一世紀是中國人的世紀」一說，提供另一層以台灣為核心的詮釋視角。

