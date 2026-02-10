姜太公道場馬年國運籤引關注 羅世新：二十一世紀是台灣人的世紀

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

陽明山姜太公道場公布馬年國運籤，姜太公指示「二十一世紀是中國人的世紀」，引發社會廣泛討論。道場主席羅世新近日應主持人廖筱君邀請，於節目中從道家天命觀與歷史文化脈絡出發，進一步闡述該論述的深層意涵，並再次強調，卦象所指的「中國人」，並非單指地域或政權，而是未曾歷經文化大革命摧殘、成長於台灣、完整承接中華道統文化的中國人。

姜太公道場主席羅世新近日接受主持人廖筱君專訪，以道家天命觀闡述國運籤所指示「二十世紀是台灣人的世紀」之深層意涵。（圖／姜太公道場提供）

羅世新表示，回顧世界近代史，十九世紀因航海被視為大英帝國的世紀，二十世紀則因金融資本與石油控制由美國主導，而「二十一世紀是中國人的世紀」一說，早在國父孫中山以及英國歷史學家湯恩比的論述中便已提出。他指出，若從道家「天命」的角度來看，文明的興起與轉移並非偶然，而是天時、地利、人和與歷史因緣層層交織後的必然結果。



因為AI的興起，所以天命落到了台灣人主導的世紀!

羅世新先以2024年台灣棒球隊奪得世界冠軍為例指出，老天幫忙!賽事過程中，日本擊敗古巴、美國擊敗委內瑞拉等關鍵結果彼此牽動，在多重因素交會之下，最終成就台灣登頂世界之巔。他認為，這不僅是運動實力的展現，更符合道家所言「天時、地利、人和」俱足的天命法則，也象徵台灣在世界舞台上被推向關鍵位置的吉兆。

在產業與時代發展層面，羅世新指出，近期輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台舉辦「半導體兆元宴」，並拜會多位企業領袖，與會者背景多元，包括旅美華人黃仁勳、來自浙江寧波的張忠謀，以及出生於上海成長於香港的林百里等。他認為，這些來自不同地域的企業菁英，最終在台灣匯聚，不分本省、外省，共同打響「TEAM TAIWAN」的名號，正是天命運行下的時代縮影，也再次印證台灣作為「天命之島」的角色。

在宗教文化層面，羅世新引用《山海經》中「海東之外，懸孤之島，神仙常住，天命落點，天下大同」的記載，指出其所描述的正是蓬萊仙島台灣。他表示，台灣的龍脈核心位於陽明山七星山，在道場信仰中，太上老君（老子）坐鎮，姜太公率領眾神自崑崙山降駕而來，鎮守蓬萊，使台灣成為天地能量匯聚之所。

近年來，陽明山姜太公道場吸引來自馬來西亞、新加坡、香港、印尼等地的信眾來台朝聖參拜，國際影星楊紫瓊亦曾到訪，顯示台灣在全球華人信仰圈中的重要地位。羅世新也透露，近年有美國華人信眾期盼，姜太公道統能延伸至美國紐約皇后區（Queens）法拉盛地區，而該地正是美國前總統川普的出生地。他認為，此一時空上的巧合具有高度象徵意義，顯示道家天命的能量正由台灣向世界核心地帶擴展，而台灣正是這股能量的源頭。

從歷史文化角度觀察，羅世新指出，台灣深受河洛文化影響。河洛文化發源於中國河南洛陽一帶，唐代以後，中原族群南遷閩南，再渡海來台，帶入河洛語（台語）、儒家倫理與佛道民間信仰 ，奠定台灣社會文化基礎。其後，日本殖民統治為台灣留下現代化建設，國共內戰後，約250萬人隨國民政府來台，其中包括胡適、于右任、張大千、傅斯年、李國鼎、孫運璿等各界菁英，為台灣在教育、文化、經濟與工業發展上奠定深厚根基。

羅世新強調，正因台灣未曾歷經文化大革命，得以完整保存並融合儒、釋、道三教精神的孕育與文化薰陶，加上戰後美援與國際局勢的助力，使台灣在民主化過程中培養高度文明與秩序，呼應《道德經》中「小國寡民」所描繪的理想國度。他並進一步以《莊子．逍遙遊》中的意象說明，道書中提到「鯤化為鵬，鵬再化為龍，直上九天」，象徵萬物在時機成熟時的飛躍轉化。羅世新指出，台灣即是「鯤」之象徵，台南的南鯤鯓就是象徵台灣乃鯤鯓之島的意涵，而當前正值赤馬紅羊、火運啟動之年，象徵台灣（鯤）即將騰飛，化鵬成龍飛天，開啟新的文明階段。

羅世新表示，陽明山姜太公道場位於七星山龍脈之上，老子（太上老君）坐殿，姜太公率眾神明鎮守，與《山海經》所述「海東之外，懸孤之島，神仙居住，天命落點，天下大同」的描述相互呼應。加上故宮位於陽明山下、北投士林科技園區（北士科）被視為未來「台灣矽谷」，形成文化、科技、宗教與觀光交會的關鍵軸線。

他認為，未來世界各國人士來到台灣，除參訪北士科、觀賞故宮國寶文物外，也將登上陽明山，走入道場，學習中華民族傳統文化及道家經典，使台灣成為世界級的文化與精神重心。羅世新最後指出，馬年能量全面啟動之際，台灣作為「天命之島」的定位愈發清晰，也再次印證「二十一世紀是中國人的世紀」，而其核心，正是成長於台灣、承接完整中華道統文化的中國人 所以說21世紀是台灣人的世紀。

