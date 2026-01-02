姜太公馬年國運籤看2026大選 民進黨整體運勢領先 部分縣市藍天變綠地 13

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

近日中共圍台軍演，社會高度關注2026年兩岸是否開戰？也關心2026年大選及國內政局。2026 年丙午火馬年國運如何？陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新指出，今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時亦是九紫離火運全面啟動的重要年份。台灣地處多火山與溫泉帶，地熱與火能條件充沛，與離火運相應，象徵國際能見度提升與產業動能加速，特別有利於科技與創新發展。

不過，道場亦提醒，火運之年往往代表變化迅速、局勢多變。外部方面，中共對台施壓與認知作戰持續升高；內部則面臨朝野對立加深、政治僵局難解的現實，內外變數交織，將深刻影響台灣在新一輪國際秩序重組中的關鍵位置。

姜太公道場公佈之國運籤詩為：「止止止，有終有始，似月如花，守成而已。」羅世新表示，卦象所示，今年治國與施政的核心在於「止爭、守中、守成」。台灣雖然小，卻擁有強大的火運條件與產業優勢，在半導體產業帶動之下，有機會穩居世界主流國家之列，讓兩千三百萬人民得以安居樂業，這是全民共同的期盼。

羅世新也呼籲，政黨領袖應以政通人和為念，取中道而行，朝野政黨必須休兵止爭、適可而止，各守其成。在財政劃分、年金改革等重大內政議題上，應以協商取代對抗；藍白亦須基於國家安全考量，支持國防特別預算與國家安全之相關法案，台灣方能真正實現國泰民安。

針對兩岸與國際局勢，羅世新依卦象指出，台海已成牽動亞太安全的核心關鍵。去年 11 月，日本政壇公開提出「台灣有事論」，明確指出台灣情勢將影響日本國家安全，顯示日方對台海議題的戰略重視已達前所未有高度。美國方面，川普總統第二任期初期即重申反對任何一方片面改變台海現狀，維持台海穩定符合美國重大國家利益。

相對之下，北京於去年9/3舉行大型閱兵，並與俄羅斯、北韓展現高度合作態勢，亞太地區逐漸形成民主陣營對抗共產集團的新冷戰格局，未來川普訪問中國大陸後的發展，將成為觀察國際局勢走向的重要指標。

至於民眾關心火運年兩岸會不會戰爭？姜太公指示：兩岸都是龍的傳人，同屬中華兒女，不會在2026年開戰，應該和平共榮，彼此多交流，多釋出善意，好好共同發展經濟。

羅世新也強調，外部壓力愈高，內部愈需要團結。然而目前台灣政壇，執政黨與在野黨相互指責，在野批評執政黨傲慢，亂花人民血汗錢，坊間更盛傳吃完綠電吃軍工的耳語傳播。綠營則指在野陣營彷彿親中賣台，裡應外合。目前雙方皆未獲過半民意支持，顯示台灣政治已到必須深刻反省的關鍵時刻。卦象提醒，唯有促進朝野和解、相互尊重與包容、凝聚社會共識，打造不分黨派、唯才是用的聯合治理模式，才能強化國家韌性。

依據國運籤與另行請示姜太公指點各政黨運勢，羅世新說明，台灣未來政局與九合一地方選舉的走向，關鍵仍在於中間選民和年輕族群的取向。卦象顯示，執政的民進黨可能出現新任閣揆並進行內閣改組，施政態度將逐步轉向尊重立法院通過的多項法案，包括國防特別預算亦有機會獲得立院支持；在今年九合一選舉中，民進黨整體運勢仍屬強勢，不排除出現縣市長有幾個「藍天變綠地」的情況。然而，道場也提醒，若黨內派系紛爭持續、執政傲慢形象未能改善，無助政局穩定，人民也會厭惡！

相較之下，國民黨在新任黨主席鄭麗文風格較為激進、路線被視為過度親中的情況下，恐流失中間與年輕選民，黨內壓力升高，甚至影響其主席任期，恐身陷主席任期保衛戰的困境!卦象並特別點名宜蘭、新竹、彰化三縣與嘉義市為高度關鍵戰區，稍有失誤即可能翻盤。

民眾黨方面，選後可能浮現「時不我用」的挫折感，須重新定位未來方向。整體而言，羅世新分析指出，台灣主流選民結構仍以中間偏右為最大宗，極端立場難以取得多數支持，誰能提出務實穩健的中道路線，才是選舉勝負關鍵；若藍綠持續陷入惡性對立，反而可能加速中間選民流失，促使政治版圖產生新變化。

至於2028年總統大選，因2027年國際局勢會有重大變數，卦象顯示勝負尚難定論。而蔣萬安與陳其邁則被點名為藍綠陣營新世代的重要接班力量。

在經濟層面，羅世新依卦象分析指出，火運之年象徵科技、創新與領導力的崛起。國父孫中山與英國歷史學家湯恩比曾提及「二十一世紀是中國人的世紀」，其真正所指，是沒有歷經文化大革命摧殘、成長於台灣的中國人，深受儒、釋、道文化孕育的台灣，將引領華人影響全世界。

隨著 AI 產業革命興起，以及全球供應鏈朝民主國家重組，台灣將逐步形成兼具人文底蘊與科技實力的「人文科技島」。卦象亦顯示，中國大陸經濟正面臨結構性下行壓力，重返鄧小平時代改革開放榮景已極為困難，中共推動「國進民退」與重返毛澤東路線，勢將削弱經濟動能。道場也提醒，部分台灣人士若因市場幻象選擇全面西進，恐難複製過往成功案例。相較之下，台灣近年經濟成長表現亮眼，顯示國際供應鏈正加速向民主陣營集中，科技自主與安全供應已成主流趨勢。

羅世新強調，台灣自古被稱為蓬萊仙島，是地球磁場能量的重要匯聚之地。面對午馬紅羊火運年，台灣應把握美、日等國持續支持的時機，推動產業升級與國際合作，並向台積電創辦人張忠謀、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等國際級企業領袖學習全球視野，鞏固科技優勢，挑戰成為世界各國都愛護的國家。

姜太公道場由眾神之神、百家宗師姜太公坐殿七星聖山，以弘揚大道、道濟眾生為使命。為迎接午馬紅羊火運年以及面對外部風險與內部動盪，道場宣布將以道家傳統神秘火供大法，於春節期間連續舉辦三場七星燈大法會，祈願台灣國運昌隆、社會和諧、兩岸和平、經濟持續繁榮，使台灣在國際舞台上發光發熱，同時，提供姜太公佈法的過火七星陣給信眾祭改、消災解厄。道場呼籲朝野放下成見，團結應對新冷戰格局下的挑戰，以文化和科技共同引領台灣迎向更穩定而繁榮的未來，讓全世界都熱愛台灣，道場也會持續努力完成姜太公弘揚大道的使命。

照片來源：姜太公道場提供

