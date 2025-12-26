姜昆在加州過節高唱「我愛我的祖國」 惹罵聲

姜昆在美國豪宅唱「我愛我的祖國」，被指離岸愛國秀。（取材自微博）

聖誕節這天，中國曲協領導、75歲姜昆在美國加州豪宅中，和一群老藝術家朋友合唱了一曲「我和我的祖國」，引發網友批評：他的祖國弄了半天是美國；也有網友認為即便人在海外也能心繫祖國，「愛國不限於身處何地」。姜昆是否已移民美國或拿到綠卡一直以來都是熱議焦點，但始終沒有證據證明，也有說法稱他這次可能是赴美探望定居洛杉磯的女兒。

網易報導，姜昆拉著手風琴，即興伴奏，一群人在加州的暮色中，唱著「我和我的祖國，一刻也不能分割」，把愛國之情演繹得淋漓盡致。

很多網友都反感這些離岸愛國表演。一邊高調唱著愛國歌曲，一邊把孩子送到國外，自己長期定居美國。這就是典型的「中國賺錢美國花，我是人民藝術家」，這還是典型的「此生無憾入華夏，家住加利福利亞」。

以前著名的愛國大V夾頭老師是怎麼翻車的？他口口聲聲反美，卻在美國買房，還有陳平等等，也是這樣。許多評論說這群吃愛國流量的人，反美是工作，赴美是生活。

網友認為，姜昆老師說了一輩子相聲，也算是吃盡了中國發展的紅利，現在還領著中國的退休金，「我心是不是中國心」不好說，但「我薪依然是中國薪」是肯定的，現在卻用著國內積累的財富享受美帝的生活。當然這麼選擇也沒問題，最起碼不犯法，只是你們偷摸著享受也就罷了，還要高調販賣愛國流量，這麼裝逼就惹人煩了。

而姜昆也在社交帳號上設置了僅允許互關的朋友評論。顯然是有很多人去沖擊他的留言區，讓他受不了了。

而姜昆擅長的相聲藝術，是諷刺的藝術，這一次身在美國，卻唱著和祖國不能分割，就是一次諷刺感拉滿的藝術表演。

網路留言稱，說一套做一套，摟著小姐反三俗，身在加州唱愛國。如果能有一個流傳後世的偉大作品，這次愛國表演可以說超越了他之前的相聲表演，成為最經典的作品。

