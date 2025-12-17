姜泰伍古裝戲照秀肌肉！ 金世正爆料：他隨時準備上陣

姜泰伍劇中大秀好身材，但他惋惜表示，拍裸身戲碼時因拍戲太累肌肉不夠完美。friDay影音提供

浪漫古裝韓劇《月亮在江邊流淌》本週即將完結，姜泰伍劇中大秀好身材，戲外高標準感嘆拍攝時「不是最佳狀態」。金世正則爆料搭檔「隨時準備上陣」，讓姜泰伍慌回「那叫臨時抱佛腳」！

由姜泰伍、金世正主演的古裝韓劇《月亮在江邊流淌》，劇情描述一位因權臣的野心失去了母親、妻子，處心積慮要復仇的王世子，巧遇一個失去記憶且外貌神似亡妻的包袱商，兩人偶然間互換靈魂後展開的奇幻浪漫故事。

本劇開播後以有趣的題材、主演群精湛的演技帶領觀眾逐漸解謎，在韓收視率持續保持穩定不墜，隨著本週末即將播出精彩大結局，男女主角姜泰伍、金世正也跨海受訪，暢談幕後趣事。

金世正曝幕後辛酸！為戲練到腰受傷

姜泰伍（左）、金世正分享拍攝的趣事。friDay影音提供

廣告 廣告

金世正因「包袱商」的角色設定，在劇中有不少揹著貨物行走、銷售的橋段，在聊到那套「貨物及裝備」時，她表示：「應該有8公斤，我們已經減到最輕了，酒甕什麼的都用保麗龍製作，但還是滿重的。」

並透露身為包袱商應該要力氣很大才對，但在拍一幕於海邊拖著姜泰伍走的戲時，沒意識到自己體力不夠，直接用腰去拖推車，結果腰就受了一點傷，「在那之後又得揹著包袱拍攝，所以我後來報名了重訓課程，現在努力訓練腰部的肌肉，成為了我認真運動的契機。」展現出奮不顧身的敬業態度。

金世正化身「包袱商」，每次上陣起碼背8公斤。friDay影音提供

本劇的亮點之一是「靈魂交換」，兩人除了要演自己的角色，還須演出被對方靈魂附身後的樣貌，觀眾也陸續發現他們有在眼神、語調等細節做出差異，在聊到相關趣事時，金世正笑說自己本來都穿裙子會拎裙擺，但男生都穿長袍，自己在扮男裝時卻會習慣性地像穿裙子一樣拎著長袍。姜泰伍立即表示自己不僅有觀察到世正的這個小習慣放入表演之中，還發現她在若有所思時會「轉動眼球」，接著立即舉例、示範，逗得金世正哈哈大笑。

姜泰伍裸戲自嘆非巔峰狀態

姜泰伍拍親密戲大秀精實肌肉。friDay影音提供

除此之外，姜泰伍先後有多場裸上身的戲堪稱粉絲福利大放送，被問到是怎麼練出來時，他感嘆地說：「其實我覺得有點委屈，我是在開拍前的一兩個月開始去上重訓課，會固定去健身房報到，後來正式開始拍攝後，拍攝日期和時間會變來變去，飲食和睡眠都變得不規律，所以也沒時間運動，肌肉就會減少，裸戲大概就是在那時候拍的，所以我覺得很可惜。」

金世正聽了貼心補充道：「泰伍哥的裸露戲每次都準備得很完美。」並爆料「他都說：『我隨時準備上陣』！」嚇得姜泰伍連忙否認：「我那是臨時抱佛腳，用簡短、高強度的訓練臨時抱佛腳。」逗趣的互動相當可愛。該劇本週六日friDay影音播出完結篇。



回到原文

更多鏡報報導

《黑白大廚2》看到餓！「賤兔主廚」帶2000萬祕密武器回鍋再戰 隱藏白湯匙還有他

8+9戀綜《不良一族尋愛記》比《黑白大廚2》吸睛！ 製作人偷暴雷：有情侶成真

朴娜勑素顏道歉也沒用！Key涉非法醫療全面停工 《MBC演藝大賞》剩2人主持