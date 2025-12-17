姜泰伍新劇秀大肌肌「隨cue隨脫」 金世正拖他走不慎閃到腰

姜泰伍（左）和金世正為主演《月亮在江邊流淌》受訪。（friDay影音提供）

韓國浪漫古裝劇《月亮在江邊流淌》描述一位因權臣的野心失去了母親、妻子，處心積慮要復仇的王世子，巧遇一個失去記憶且外貌神似亡妻的包袱商，偶然間互換靈魂後展開的奇幻浪漫故事，開播後以有趣的題材、精湛的演技帶領觀眾逐漸解謎，在韓收視率持續保持穩定不墜，本週末即將播出精彩大結局，friDay影音特別公開了男女主角姜泰伍、金世正的跨海受訪影片，暢談幕後趣事。

金世正因「包袱商」的角色設定，在劇中有不少揹著貨物行走、銷售的橋段，在聊到那套「貨物及裝備」時，她表示「應該有8公斤，我們已經減到最輕了，酒甕什麼的都用保麗龍製作，但還是滿重的」，並透露身為包袱商應該要力氣很大才對，但在拍一幕於海邊拖著姜泰伍走的戲時，沒意識到自己體力不夠，直接用腰去拖推車，結果腰就受了一點傷，「在那之後又得揹著包袱拍攝，所以我後來報名了重訓課程，現在努力訓練腰部的肌肉，成為了我認真運動的契機」，展現出奮不顧身的敬業態度。

金世正在《月亮在江邊流淌》中因「包袱商」的角色設定，有不少揹著貨物行走的橋段。（friDay影音提供）

該劇亮點之一的「靈魂交換」，2人除了要演自己的角色，還須演出被對方靈魂附身後的樣貌，觀眾也陸續發現他們有在眼神、語調等細節做出差異，金世正笑說自己本來都穿裙子會拎裙擺，但男生都穿長袍，自己在扮男裝時卻會習慣性地像穿裙子一樣拎著長袍，姜泰伍立即表示自己不僅有觀察到世正的這個小習慣放入表演之中，還發現她在若有所思時會「轉動眼球」，接著立即舉例、示範，逗得金世正大笑出聲。

姜泰伍先後有多場裸上身的戲，他感嘆地說「其實我覺得有點委屈，我是在開拍前的1、2個月開始上重訓課，會固定去健身房報到，後來正式開始拍攝後，拍攝日期和時間會變來變去，飲食和睡眠都變得不規律，所以也沒時間運動，肌肉就會減少，裸戲大概就是在那時候拍的，所以我覺得很可惜」，金世正聽了貼心補充「泰伍哥的裸露戲每次都準備得很完美」，並笑曝對方自豪「隨時準備上陣」，嚇得姜泰伍連忙否認「我那是臨時抱佛腳，用簡短、高強度的訓練臨時抱佛腳」，逗趣的互動展現好感情。《月亮在江邊流淌》大結局將於本週末在friDay影音更新。

