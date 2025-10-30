姜泰伍睽違6年再戰古裝 誇金世正像「能量棒」活力滿滿
韓國演員姜泰伍退伍後作品不斷，攜手金世正主演的古裝浪漫劇《月亮在江邊流淌》即將開播，30日在韓國舉辦記者會，引粉絲相當期待。首次挑戰古裝劇的金世正分享，除了研究靈魂互換，還要練習方言，雖然古語部分較少，但如何讓角色有趣讓她相當緊張。
《月亮在江邊流淌》該劇講述王世子與包袱商靈魂互換的奇幻故事，由《我們，家》導演李東賢執導、《境遇之數》編劇趙勝熙打造，是姜泰伍繼《非常律師禹英禑》後首部無線電視台作品，也是他時隔6年再演古裝劇。
姜泰伍表示：「上次拍古裝已是2019年的《朝鮮浪漫喜劇—綠豆傳》，我有些擔心，所以重看自己當時的表現，調整語氣與節奏。」談及靈魂互換的詮釋，他透露：「我和世正彩排時會互相觀察，比如看她的笑容和習慣動作，試圖融入角色。她有如『能量棒』般的活力，我也努力在互換後延續這特質。」
首次挑戰古裝劇的金世正則分享，投入後發現要做的事很多，「除了研究靈魂互換，還要練習方言，雖然古語部分較少，但如何讓角色有趣讓我很緊張。我也努力展現韓服之美與韓國文化。」她還提到：「因河智苑前輩在《祕密花園》有一人分飾兩角的經驗，我特別請教她，她說與對手演員的默契最重要，所以我和泰伍哥花很多時間觀察彼此的表情與動作。」
隨著動畫電影《Kpop 獵魔女團》在全球掀起熱潮，為該片配音的安孝燮受到關注，連帶讓他與金世正合作的《社內相親》再度成為焦點。金世正笑說：「至今仍有粉絲因《社內相親》找我，很感謝。看到獵魔女團熱潮，我希望我們的劇能早點推出，讓海外觀眾感受韓國文化的美與韓式浪漫的趣味。」
對於收視目標，導演李東賢表示：「希望收視率能達兩位數以上，若達成，我會自費在MBC電視台正門請100杯咖啡。」主演姜泰伍、金世正、李新英、洪秀珠笑言會穿韓服分送咖啡，演員晉久則補充：「我可能不去現場，但會贊助300杯咖啡，希望大家讓MBC正門『咖啡流淌』起來。」《月亮在江邊流淌》11/8 起每週六日於friDay影音獨家更新。
