姜泰伍裸上身福利放送 金世正爆料他「隨時準備上陣」

姜泰伍（左）、金世正（右）向台灣觀眾問好。（圖／friDay影音提供）

浪漫古裝韓劇《月亮在江邊流淌》本週即將完結，男女主角姜泰伍、金世正跨海向台灣觀眾問候。金世正透露身揹8公斤裝備拍戲，體力不足努力重訓「練腰」。姜泰伍戲裡大秀好身材，戲外高標準感嘆拍攝時「不是最佳狀態」。金世正談裸戲爆料搭檔「隨時準備上陣」，姜泰伍慌回「那叫臨時抱佛腳」！

金世正因「包袱商」的角色設定，在劇中有不少揹著貨物行走、銷售的橋段，在聊到那套「貨物及裝備」時，她表示：「應該有8公斤，我們已經減到最輕了，酒甕什麼的都用保麗龍製作，但還是滿重的」，並透露身為包袱商應該要力氣很大才對，但在拍一幕於海邊拖著姜泰伍走的戲時，沒意識到自己體力不夠，直接用腰去拖推車，結果腰就受了一點傷，「在那之後又得揹著包袱拍攝，所以我後來報名了重訓課程，現在努力訓練腰部的肌肉，成為了我認真運動的契機」，展現出奮不顧身的敬業態度。

金世正在劇中飾演包袱商。（圖／friDay影音提供）

本劇的亮點之一是「靈魂交換」，兩人除了要演自己的角色，還須演出被對方靈魂附身後的樣貌，觀眾也陸續發現他們有在眼神、語調等細節做出差異，在聊到相關趣事時，金世正笑說自己本來都穿裙子會拎裙擺，但男生都穿長袍，自己在扮男裝時卻會習慣性地像穿裙子一樣拎著長袍。姜泰伍立即表示自己不僅有觀察到世正的這個小習慣放入表演之中，還發現她在若有所思時會「轉動眼球」，接著立即舉例、示範，逗得金世正哈哈大笑。

除此之外，姜泰伍先後有多場裸上身的戲堪稱粉絲福利大放送，被問到是怎麼練出來時，他感嘆地說：「其實我覺得有點委屈，我是在開拍前的一兩個月開始去上重訓課，會固定去健身房報到，後來正式開始拍攝後，拍攝日期和時間會變來變去，飲食和睡眠都變得不規律，所以也沒時間運動，肌肉就會減少，裸戲大概就是在那時候拍的，所以我覺得很可惜」，金世正聽了貼心補充道：「泰伍哥的裸露戲每次都準備得很完美」，並爆料「他都說：『我隨時準備上陣』」，嚇得姜泰伍連忙否認：「我那是臨時抱佛腳，用簡短、高強度的訓練臨時抱佛腳。」

姜泰伍在劇中展現好身材。（圖／friDay影音提供）

