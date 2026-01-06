姜淋煌出任台南第3位副市長 曝未來一年工作重心

台南第三位副市長由民政局長姜淋煌出任，他「懷著感恩的心」形容心情，強調市長任期剩1年，將全力協助推動讓市政順利圓滿。（曹婷婷攝）

因應《地方制度法》第55條修正直轄市副市長及副祕書長得各增置至3人，台南市政府完成人事布局，市長黃偉哲6日宣布新增副市長一職由民政局長姜淋煌出任，副祕書長由都市發展局長林榮川接任，將於1月12日就任。姜淋煌表示，市長任期剩1年，未來一年將全力協助市政圓滿，維持府會和諧，持續協助推動市政。

人事處表示，姜淋煌歷練完整，對地方制度、基層治理與民主運作具深刻理解，其歷任南縣選舉委員會室主任，以及縣市合併後的台南市選舉委員會室主任，期間負責多項重大選務與行政協調工作，累積豐富實務經驗，對法制程序、行政中立及跨機關合作皆相當嫻熟，其後擔任民政局長，持續深耕地方自治、宗教禮俗、戶政服務及選務相關業務，推動多項貼近民意政策措施，深獲各界肯定。

副祕書長林榮川具備橫跨都市規畫、公共建設、水利工程與產業發展等專業背景，行政歷練完整，早年於雲林縣府服務，歷任水利處處長及參議，對地方建設與基礎工程推動具扎實經驗；後轉任台中市府，歷任都發局副局長、建設局副局長及參事，長期參與重大公共建設、都市更新及空間治理相關業務，對跨局處整合與大型計畫推動具高度掌握。返任南市府後，先後擔任經發局長及都發局長，熟稔產業政策、都市計畫及土地開發等核心市政議題。

黃偉哲表示，此次人事調整係從市政整體發展與組織運作實務出發，經審慎評估後進行布局，盼透過適才適所的人事安排，提升行政效率、強化跨局處協調，確保重大政策與建設能穩健推動。他指出，這不僅是因應法制修正，更著眼城市長遠發展需求，為台南注入穩定且具前瞻性的治理動能。

