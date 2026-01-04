姜淋煌割愛 分享「金鏟子」

南市民政局長姜淋煌分享「金鏟子」，為想生育家庭求好孕傳祝福。（記者李嘉祥攝）

為鼓勵市民樂婚、願生及為想生育家庭帶來好運，臺南市政府民政局長姜淋煌割愛分享其所收集象徵「添丁進財、好孕到來」的金鏟子，結合民間習俗祝福家庭早日迎來新生命，也傳遞對新生命的期待與支持。

市長黃偉哲表示，市府致力完善育兒環境，新生兒母親從懷孕開始便可以向南市府申請居家安胎服務、生育後媒合到宅坐月子及育兒指導員免費服務；除生育獎勵金，更能享有育兒津貼或者托育補助，為父母減輕照顧負擔。

民政局長姜淋煌說，公務關係經常出席動土典禮，主辦單位多會準備象徵開工吉兆的「金鏟」，在民間習俗中寓意好孕與福氣，累積許多後萌生分享之意，想讓有求子心願的民眾沾喜氣、添好運，目前已索取一空，期透過結合傳統文化與現代化政策，更貼近民眾生活，未來也會持續結合各項資源，營友善生養環境，陪伴市民安心成家、幸福育兒。