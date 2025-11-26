姜至剛爆蘇丹紅吹哨者身份 立委嚇壞：夭壽！查案竟靠託夢的 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內化粧品首度驗出致癌蘇丹紅色素，迄今至少12家業者、20項產品遭波及，其中不乏知名品牌，「吹哨者」是誰？食藥署長姜至剛今（26）日在立法院透露，是他一名皮膚科學弟「網路滑滑滑、看到相關訊息」這才傳LINE給他，提醒他去查查，話一出口，讓質詢的國民黨立委蘇清泉訝異大喊「夭壽喔！你查案是靠媽祖託夢的」、「如果媽祖不託夢，你不就不知道」，頻頻詢問一旁的衛福部長石崇良，你看這樣可以嗎？

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部進行「蘇丹紅化學原料竄台，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」專題報告。由於新加坡出口的原料涉含蘇丹色素4號，最早是在中國被爆開，不少立委都關注食藥署訊息哪來的。

國民黨立委邱鎮軍就直接詢問姜至剛，該不會是看小紅書？看抖音？也質疑食藥署一直以來都沒有把蘇丹紅列為化粧品檢驗的風險管控項目，甚至沒有檢驗方式，直到事件爆發了，11月24日才匆匆公布檢驗方式。

隨後上台質詢的蘇清泉也好奇，現在被查到的業者都大喊不知情，這次是人家檢舉？還是邊境查驗到的？蘇丹紅到底有什麼好，大家都用，吃的、抹的都在用，連辣椒也有。

姜至剛回應，是有一個皮膚科的學弟，網路滑滑滑，看到相關訊息，這才傳LINE給他，提醒他請同仁去查，這才查到「亦鴻企業有限公司」也有進口涉案的新加坡 Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 生產的「紅色複方」。一追查發現影響範圍比我們想像的大，所以現在同仁都開玩笑，網路訊息還是要看一看，滑一滑。

姜至剛話才一出口，讓蘇清泉訝異的大喊，夭壽喔！你查案是靠媽祖託夢的，如果媽祖不託夢，你不就不知道，部長你看這樣可以嗎？

姜至剛強調，蘇丹紅事件，只有一個就是便宜惹的禍，且色彩鮮豔，但不能用的，確定就是不能用，雖然目前化粧品管理是針對產品、製程為主，但食藥署仍會針對相關原料，積極研議更周全的管理措施。

至於外界質疑食藥署明明禁用蘇丹紅在先、卻沒有化粧品檢驗方式，直至出事了，才匆匆開發檢驗方式。姜至剛也澄清，過去就有檢驗方式，只是擔心靈敏性不夠，食藥署才會再精進，緊急開發能檢驗更低濃度、更靈敏的檢驗方式，並在11月24日公布。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

