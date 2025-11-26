姜至剛自曝毒化粧品「吹哨者」出處 立委驚：夭壽！查案竟靠託夢

國內首度在化粧品驗出蘇丹紅，食藥署長姜至剛於立法院備詢時語出驚人，直言案件線索來自友人滑手機看到的網路訊息。李政龍攝



國內化粧品首度驗出致癌蘇丹紅，目前至少12家業者、20項產品遭波及，其中不乏知名品牌。食藥署長姜至剛今（26）日在立法院備詢時語出驚人，坦言案件線索竟來自友人提醒，當場引發立委調侃「夭壽喔！你查案是靠媽祖託夢的？」

立法院衛環委員會今日邀請衛生福利部部長「蘇丹紅化學原料竄臺，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委邱鎮軍直指，該訊息是否來自小紅書或抖音？並質疑食藥署長期未將蘇丹紅納入化粧品風險管控檢驗項目，甚至沒有檢驗方式，直到事件爆發後，才於11月24日倉促公布檢驗標準。

隨後質詢的國民黨立委蘇清泉也追問，這次事件是民眾檢舉還是邊境查驗發現？被查到的業者皆喊「不知情」，然而蘇丹紅到底有什麼好，大家都用，吃的、抹的都在用，連辣椒也有，並再問「這是有人檢舉？還是邊境查驗到的？」

姜至剛旋即親口透露「吹哨者」是一名皮膚科學弟「手機網路滑一滑時，看到相關訊息」，隨即傳LINE提醒他「學長，請查查看，可能有問題」，食藥署才因此展開追查。

此番說法一出，當場引起譁然，蘇清泉更忍不住高喊：「夭壽喔！你查案是靠媽祖託夢的嗎？如果媽祖沒託夢，你不就不知道！」並轉頭質問一旁的衛福部長石崇良：「部長你看，這樣可以嗎？」

姜至剛強調，這起蘇丹紅事件就是「便宜惹的禍」，因其色彩鮮豔，但是「不能用的，就是不能用」。雖然現行化粧品管理制度以產品與製程為主，但食藥署仍將針對相關原料，積極研議更周全、嚴密的管理措施。

針對外界質疑，早已禁用蘇丹紅卻未建立化粧品檢驗方式，直到事件爆發才倉促開發，姜至剛也出面澄清，過去有檢驗方式，而是考量其靈敏度不足，為強化檢出能力，食藥署才持續精進技術，並緊急開發可檢出更低濃度、靈敏度更高的新檢驗方式，並已於11月24日正式公布。

